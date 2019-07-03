В Шереметьево началась внутренняя проверка по задержкам багажа

В Шереметьево проводится внутренняя проверка из-за задержек багажа, по итогам которой будут сделаны серьезные выводы по некоторым сотрудникам, заявил министр транспорта Евгений Дитрих.

«Жестко уже все отреагировали, соответственно, внутренняя проверка в международном аэропорту Шереметьево происходит, я уверен, что по результатам этой проверки будут сделаны самые серьезные выводы по целому ряду сотрудников», – сказал Дитрих, передает РИА «Новости».

Он добавил, что проверкой также занимается Роспотребнадзор.

«Полагаю, что все усилия контролирующих органов нацелены, в первую очередь, на то, чтобы помочь «разрулить» ситуацию и понять, что же делается не так. Я думаю, что они приведут нас к тому, что мы все-таки наладим весь этот процесс. Сейчас достаточно серьезная сложность состоит в том, что высокий сезон, большой пассажиропоток», – уточнил глава ведомства.

Ранее о проведении проверок в Шереметьево сообщала Генеральная прокуратура.

В начале июня СМИ сообщали, что задержки багажа происходят из-за нехватки грузчиков. В Шереметьево объяснили эту ситуацию изменением технологических процессов обслуживания.