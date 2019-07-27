Больше сотни людей пришли проститься со спасавшим подруг при пожаре в лагере мальчиком

В субботу жители Комсомольска-на-Амуре пришли к зданию драматического театра, чтобы проститься с погибшим после пожара в палаточном лагере мальчиком – он получил ожоги почти 100% тела, пытаясь спасти подруг из огня.

Представитель администрации города сообщил, что «прощание с ребенком проходит в драматическом театре Комсомольска-на-Амуре, почтить память пришли больше сотни людей», передает ТАСС.

Мальчика похоронят на городском кладбище рядом с другими погибшими детьми на так называемом квартале почетных граждан.

Напомним, ребенок скончался в больнице, получив ожоги почти 100% тела. Он пытался спасти из огня других детей.

В Сети после трагедии появилась петиция, призывающая наградить ребенка посмертно за проявленную смелость. Петицию подписали уже около 124 тыс. россиян.

Идею поддержали и в правительстве Хабаровского края, пообещав обратиться в соответствующие органы.

В лицей, где учился мальчик, люди все время после пожара несли цветы. В самом учреждении о нем вспоминают, как об умном ребенке, хорошем ученике, верном друге.

В Комсомольске-на-Амуре и Амурске уже простились с тремя погибшими девочками. Одна из них погибла в огне, две других умерли в реанимации в те же сутки.

Напомним, в ночь на 23 июля во время организованного отдыха в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел пожар. Погибли четыре ребенка, травмы получили 13 человек.

Позже был арестован директор лагеря, заключены под стражу владелец базы отдыха и сотрудник МЧС.