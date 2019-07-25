Арестованы владелец базы отдыха «Холдоми» и сотрудник МЧС

Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под арест владельца горнолыжного комплекса «Холдоми» Виталия Бурлакова, который стал фигурантом уголовного дела после пожара в детском палаточном лагере.

Представитель суда сообщил, что «Бурлаков отправлен под арест», передает ТАСС.

Также арестован глава одного из отделов ГУ МЧС по Хабаровскому краю Эдуард Новгородцев, сообщает официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Уголовное дело расследуется по статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Халатность» и «Оказание услуг, не соответствующих безопасности».

Ранее был арестован директор лагеря «Холдоми» Максим Кузнецов.

Напомним, в ночь на 23 июля в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел пожар. В результате которого погибли четыре ребенка, травмы получили 13 человек. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. метров.