Арестован директор детского лагеря «Холдоми»

Солнечный районный суд Хабаровского края постановил заключить под стражу на два месяца Максима Кузнецова – директора лагеря «Холдоми», при пожаре в котором погибли четверо детей.

«Кузнецову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 сентября», – сказал представитель суда, передает ТАСС.