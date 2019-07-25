Погибшему при пожаре в лагере мальчику попросили присвоить звание Героя России

Администрация Хабаровского края выступит с ходатайством о присвоении звания Героя России погибшему при спасении детей при пожаре Алексею Мартыненко, сообщил представитель краевого правительства.

«Руководство и правительство края поддерживает предложение о присвоении мальчику государственной награды, за которое высказались многие жители России. Краевые власти будут обращаться в компетентные органы для того, чтобы поступок ребенка был отмечен», – передает РИА «Новости» слова источника.

По его словам, решение принято в четверг на расширенном заседании правительства края, которое началось с минуты молчания.



Напомним, в ночь на 23 июля во время организованного отдыха в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел пожар, в результате которого погибли четыре ребенка, травмы получили 13 человек, в том числе восемь детей. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. метров.