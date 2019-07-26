Хакеры «пожалели» российских держателей банковских карт

В первой половине 2019 года на хакерских форумах были выставлены на продажу более 23 млн платежных карт. Только 316 из них оказались российскими, следует из исследования компании Sixgill, занимающейся кибербезопасностью.

Аналитики Sixgill подготовили отчет, согласно которому приблизительно две трети украденных карт принадлежат гражданам США. Второй по популярности источник украденных карт – Великобритания, сообщает портал Anti-Malware со ссылкой на исследование.

При этом только 316 продаваемых нелегально карт принадлежат россиянам.

По мнению исследователей, одна из причин этого – экономическая ситуация в стране. Указывается, например, что ВВП на душу населения в России составляет 11 тыс. долларов – «это шестая часть такого же показателя в США – 62 тыс. долларов».

«Учитывая такую пропасть между этими двумя странами, можно легко объяснить разницу в показателях украденных карт», – говорится в отчете.

Отмечается также, что 57% украденных карт принадлежат Visa, Mastercard держит второе место – 29%, а на третьем AMEX с 12%.

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