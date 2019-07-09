Названы основные способы хищения денег с банковских счетов

Центробанк назвал основные способы хищения денег с банковских счетов и обвинил россиян в беспечности.

На Международном финансовом конгрессе в Петербурге Центробанк представил доклад, в котором указаны самые распространенные способы похищения средств, сообщают «Известия».

Так, в топ-3 самых частых случаев лишения денег при использовании мобильных устройств стали низкая киберграмотность и неосторожность пользователей (29%), потеря гаджета (27%) и кража (11%).

По оценке экспертов, доля несанкционированных списаний с карт россиян при помощи психологических приемов может достигать 60%.

Другие специалисты отмечают, что более 80% хищений производится с применением социальной инженерии: мошенники звонят жертвам и представляются сотрудниками банка или представителями службы безопасности, якобы обнаружившими подозрительную активность. Клиенты дают злоумышленникам свои личные данные, а затем лишаются средств со счетов. Такой способ мошенничества в России распространен больше, чем в других странах.

Эксперты уверены, пока в России не будут полноценно развиваться программы киберграмотности, положение будет ухудшаться.

Ранее сообщалось, что гендиректора Chanel обокрали в Москве с помощью Apple Pay. У него украли больше двух миллионов рублей.