Названы основные способы хищения денег с банковских счетов

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9 июля, вторник  |  Последнее обновление — 10:35  |  vz.ru
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Когда Америка останется без сланцевой нефти

Американская сланцевая революция может закончиться так же внезапно, как и началасьФото: usgs.gov
В США все чаще звучат отрезвляющие оценки перспектив добычи сланцевой нефти – той самой, которая сделала Соединенные Штаты одним из ведущих производителей нефти и резко снизила цены на черное золото. Почему эти месторождения фактически оказались убыточными – и как много сланцевой нефти и газа еще осталось в Америке? Подробности...
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Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»

Юбилей Конотопской битвы отмечался на Украине с размахом и шикомФото: riafan.ru/Леонид Андросов
Ровно 360 лет назад началась Конотопская битва, ставшая на современной Украине предметом культа. Войскам гетмана Выговского в союзе с поляками и крымскими татарами действительно удалось разбить русское войско. Но при ближайшем рассмотрении конотопский миф ничем не выделяется из традиционной украинской истории неудач, предательств, палачества и междоусобицы. Подробности...
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Для Юнус-Бека Евкурова зажглись новые звезды

Евкуров уже менял военную одежду на гражданскую – а теперь должен будет сделать наоборотФото: Дмитрий Астахов/ТАСС
«Это реально героическая личность в войсках, где его хорошо помнят». Такими словами военные эксперты оценивают крайне неожиданное кадровое назначение в Минобороны – заместителем Сергея Шойгу стал недавний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Чем займется получивший звание генерал-лейтенанта Евкуров на новом месте? Подробности...
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Идея Зеленского о встрече с Путиным имеет смысл лишь при одном условии

Владимир Зеленский принимал в Киеве руководителей Евросоюза Дональда Туска и Жан-Клода ЮнкераФото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Предложение Владимира Зеленского провести в Минске переговоры с Владимиром Путиным в присутствии глав четырех западных стран не имеет ни одного шанса на осуществление. И не потому, что это не нужно России. Ни США, ни Европа сейчас не собираются усиливать значение украинской темы в международной повестке. Но есть одно исключение. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Матюки превращают в москаля

Андрей Манчук, политолог
Украинские националисты с восторгом комментируют матерный спич грузинского журналиста. А телеканал «Прямой», контролируемый Порошенко, организует флешмоб поддержки. Между тем в самой Украине пытаются запретить мат. Подробности...

Беги, Жора Габуния, до самой российской границы

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Всю ночь в прохладных подвалах Лубянки, так помогающих сохранить ум холодным, а сердце горячим, мы с полковником рисовали варианты будущего. И ни в одном из них грузинского камикадзе не просматривается. Подробности...
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Телемост стал для Украины тестом на адекватность

Глеб Простаков, журналист
Диалог о мире невыгоден очень многим на Украине. Он грозит разрушить масштабные схемы заработка на войне, свести на нет крупные политические проекты, выстроенные на риторике ненависти, сломать олигархический консенсус украинских элит. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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      Владимир Путин и Папа Римский провели переговоры в Ватикане

      В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений
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      «Олимпийский» после реконструкции сохранит исторический внешний вид

      Сбербанк выдал кредит в размере 39 млрд рублей сроком на десять лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в Сингапуре
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      Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею

      Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной Кореи
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            Названы основные способы хищения денег с банковских счетов

               9 июля 2019, 10:01
            Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
            Текст: Евгения Шестак

            Версия для печати  •
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            Центробанк назвал основные способы хищения денег с банковских счетов и обвинил россиян в беспечности.

            На Международном финансовом конгрессе в Петербурге Центробанк представил доклад, в котором указаны самые распространенные способы похищения средств, сообщают «Известия».

            Так, в топ-3 самых частых случаев лишения денег при использовании мобильных устройств стали низкая киберграмотность и неосторожность пользователей (29%), потеря гаджета (27%) и кража (11%).

            По оценке экспертов, доля несанкционированных списаний с карт россиян при помощи психологических приемов может достигать 60%.

            Другие специалисты отмечают, что более 80% хищений производится с применением социальной инженерии: мошенники звонят жертвам и представляются сотрудниками банка или представителями службы безопасности, якобы обнаружившими подозрительную активность. Клиенты дают злоумышленникам свои личные данные, а затем лишаются средств со счетов. Такой способ мошенничества в России распространен больше, чем в других странах. 

            Эксперты уверены, пока в России не будут полноценно развиваться программы киберграмотности, положение будет ухудшаться.

            Ранее сообщалось, что гендиректора Chanel обокрали в Москве с помощью Apple Pay. У него украли больше двух миллионов рублей. 


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