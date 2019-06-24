Гендиректора Chanel обокрали в Москве с помощью Apple Pay

У генерального директора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена в Москве украли больше 2 млн рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Неизвестный похитил у Шенена телефон марки Apple неподалеку от здания факультета архитектуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Затем через приложение Apple Pay злоумышленик списал с банковских карт гендиректора Chanel деньги. Общая сумма ущерба составила более 2 млн рублей», – сказал собеседник ТАСС.

В ГУ МВД подтвердили факт преступления, но личность пострадавшего не раскрыли.

«Происшествие случилось 22 июня. У гендиректора одной из организаций украли телефон за 103 тыс. 900 рублей в центре Москвы. После этого через приложение Apple Pay с банковских счетов пострадавшего списали почти 2 млн рублей. По факту случившегося начата доследственная проверка», – пояснили в ведомстве.