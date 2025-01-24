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Аппараты оплаты проезда в Тбилиси «перешли» на сторону оппозиции
Аппараты оплаты проезда в автобусах и маршрутках Тбилиси отключены на время мэрией столицы Грузии после хакерской атаки, которая вызвала трансляцию из них заявлений против правящей «Грузинской мечты», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В частности, было слышен голос почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили о неких финансах, нецензурная брань президента Михаила Кавелашвили, когда его в бытность депутатом упрекнули в «пророссийской политике».
Также были слышны голоса первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа о выборе страной независимости и бывшего премьер-министра Зураба Жвании, трагически погибшего в 2005 года при загадочных обстоятельствах, о том, что «грузин – это значит европеец».
«На время отключаем аппараты оплаты в общественном транспорте после предположительной атаки хакеров. Подключение ожидается в ближайшее время, обслуживающие аппараты технические компании работают над этим», – сказано в заявлении мэрии.