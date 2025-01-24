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    Украинский национализм – в огромной степени детище австро-венгерской политики и спецслужб Вены. Ставка на украинизацию жителей Галиции, культивирование украинской идентичности и крайних форм местного национализма преследовали в австрийской политике двоякую задачу.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Трамп начал переговоры с Россией с трэш-тока

    Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.

    25 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа превращается в «черную дыру» мировой политики

    Есть две вещи, чего в отношениях с новой американской администрацией действительно могут бояться европейские элиты. И возможное решение администрации Трампа продолжать военное противостояние с Россией на Украине, но снять с себя все расходы – не самая серьезная проблема из них.

    8 комментариев
    24 января 2025, 11:22 • Новости дня

    Отряд «Буран» уничтожил укрепления ВСУ в Малой Локне

    Отряд «Буран» атаковал укрепленные точки ВСУ минометами и дронами в Малой Локне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряд «Буран» в Курской области использовал минометы и дроны для уничтожения укреплений ВСУ в Малой Локне, препятствуя ротациям украинских сил.

    Как передает ТАСС, бойцы отряда «Буран» добровольческого корпуса активно выявляют и уничтожают укрепленные точки Вооруженных сил Украины в Малой Локне. Для этого применяются минометы и дроны, что значительно осложняет проведение ротаций противника в регионе.

    Командир взвода с позывным «Немец» отметил, что наступление на Малую Локню продолжается. На данный момент основная работа ведется артиллерией, а отряд постепенно продвигается к цели. По его словам, «сначала нужно разбить укрепления», после чего начнется активное давление на врага.

    Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отряда «Буран» регулярно обнаруживают огневые точки ВСУ и попытки их ротации. Сразу после обнаружения по ним наносятся точные удары с помощью дронов-камикадзе и артиллерии. Расстояние до Малой Локни составляет полтора-два километра.

    Оператор БПЛА с позывным «Свет» сообщил, что противник в основном скрывается в подвалах и редко показывается на улицах. Однако были замечены БМП Bradley производства США. Недавно «Свет» обнаружил и уничтожил несколько огневых точек и пикап противника.

    Кроме того, как отметил «Свет», и украинские, и российские силы активно применяют FPV-дроны на оптоволокне, которые не поддаются радиоэлектронной борьбе. Противодействие им возможно только с помощью стрелкового оружия, особенно эффективны ружья 12-го калибра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Курском направлении за сутки были отражены пять контратак ВСУ, в результате действий российской армии ВСУ потеряли более 210 военных, а ударные вертолеты поразили бронетехнику ВСУ в курском приграничье.

    21 января 2025, 18:15 • Новости дня
    Хинштейн назвал нелюдями военных ВСУ, замучивших стариков из села Русское Поречное

    Хинштейн: От кадров из подвалов в селе Русское Поречное кровь стынет в жилах

    Хинштейн назвал нелюдями военных ВСУ, замучивших стариков из села Русское Поречное
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    При освобождении села Русское Поречное Суджанского района российские воины в подвалах обнаружили тела убитых и замученных мирных жителей. Преимущественно среди них – люди пожилого возраста, которые при всем желании не смогли бы дать отпор вооруженным и подготовленным украинским боевикам, заявил врио главы Курской области Александр Хинштейн.

    В своем Telegram-канале врио главы региона заявил, что украинские нацисты связали стариков, издевались над ними, а после оставили умирать в подвалах. «Никак иначе, кроме как геноцидом и преступлением против человечества, назвать это невозможно! От этих кадров, которые предоставили наши Вооруженные силы, кровь стынет в жилах», – написал Хинштейн.

    По его словам, в настоящее время ситуация в Русском Поречном не позволяет эвакуировать тела погибших, это будет сделано при первой возможности. Главное военное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье «террористический акт, повлекший смерть».

    «Убежден, что нелюди, совершившие это бесчеловечное преступление, как и их командиры, обязательно понесут заслуженное наказание», – заявил Хинштейн. Правительство Курской области окажет помощь семьям погибших, в том числе в организации похорон.

    Ранее в освобожденном от украинских военных селе Русское Поречное были обнаружены тела мирных жителей со следами пулевых и осколочных ранений, которые, как предполагается, были убиты украинскими военными при отступлении. Как считает боец 352-го мотострелкового полка группировки войск «Север», вероятнее всего, людей сначала подвергли гранатной атаке, а затем добили выстрелами из автоматов.


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    22 января 2025, 13:51 • Новости дня
    Потери ВСУ на Курском направлении достигли 54 тыс. человек
    Потери ВСУ на Курском направлении достигли 54 тыс. человек
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона за все время боевых действий в Курской области потеряла 54 тыс. человек, сообщило российское Министерство обороны.

    Уничтожены за весь период 313 танков, 237 боевых машин пехоты и 179 бронетранспортеров, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка войск «Север» поразила украинские формирования у Викторовки, Гончаровки, Гуево и других населенных пунктов. Поражены танковые, механизированные и десантные бригады, а также бригады морской пехоты и теробороны.

    В результате ударов авиации и артиллерийского огня поражены живые силы и техника ВСУ в населенных пунктах Курской и Сумской областей.

    За сутки украинская армия потеряла более 390 военнослужащих, четыре танка, БТР и 11 боевых бронированных машин. Уничтожены шесть артиллерийских орудий, четыре миномета, станция РЭБ и шесть пунктов управления БПЛА.

    В прошлые сутки украинская армия потеряла свыше 270 военнослужащих на Курском направлении.

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    23 января 2025, 18:51 • Видео
    Трамп начал шантаж России

    Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением к властям России, потребовав заключить с ним сделку по Украине. В противном случае он обещает обрушить на Россию «налоги, санкции и тарифы». Как это понимать?

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    22 января 2025, 06:56 • Новости дня
    На освобожденной территории Горняка найдены тела мирных жителей

    В Горняке после освобождения обнаружены тела расстрелянных мирных жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    В городе Горняк на территории Донецкой Народной Республики были найдены тела расстрелянных мирных жителей после его освобождения российскими войсками.

    Российские войска, освободившие город Горняк в Донецкой Народной Республике, обнаружили тела мирных жителей, передает ТАСС. Тела были найдены в подвалах и домах города во время зачистки. Об этом сообщил стрелок пятого комендантского полка 51-й гвардейской общевойсковой армии с позывным Левый.

    «Были гражданские, конечно. Мы шли, проходили зачистку. Каждый дом надо проверить, есть ли там гражданский. Потому что, когда мы зашли, люди прятались, боялись. И надо было выходить с ними на контакт. И вот в таких домах находились люди расстрелянные», – рассказал он.

    Среди найденных были также тела без явных признаков насильственной смерти. Это может свидетельствовать о гибели людей от других причин, возможно в результате обстрелов или отсутствия медицинской помощи.

    Город Горняк был освобожден силами группировки «Центр» 29 октября 2024 года. Поселок находился под контролем украинских военных до этого времени, и его освобождение стало значимой вехой в конфликте в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при освобождении села Русское Поречное Суджанского района российские воины обнаружили в подвалах тела убитых и замученных мирных жителей, среди которых преобладали люди пожилого возраста.

    Жительница Курской области рассказала о расстреле беременной женщины солдатами вооруженных сил Украины на трассе близ Куриловки, а также о разграблении домов и похищении детей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела в селе Бехтеры Херсонской области, в результате которого пострадали не менее 25 мирных жителей, включая четверых детей.

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    21 января 2025, 13:35 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли более 270 бойцов в Курской области
    ВСУ за сутки потеряли более 270 бойцов в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние сутки потеряла свыше 270 военнослужащих на Курском направлении, сообщило российское министерство обороны.

    Уничтожены более 270 военнослужащих ВСУ, значительное количество техники, включая танк Abrams и БМП Bradley, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» поразила несколько бригад ВСУ, отразила контратаки у Гоголевки и Локни и других населенных пунктов.

    В зоне ее действия украинские формирования потеряли три БТР, девять боевых бронированных машин, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, миномет и две станции радиоэлектронной борьбы.

    Авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в нескольких районах.

    Всего с начала боевых действий в этом направлении потери украинских сил составили более 53 тыс. 600 военнослужащих и значительное количество военной техники.

    В прошлые сутки ВСУ на Курском направлении потеряли более 80 единиц техники и свыше 460 военнослужащих.

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    23 января 2025, 03:17 • Новости дня
    Дроны «Князь Вандал» уничтожили десятки Leopard и Abrams ВСУ

    Дроны «Князь Вандал Новгородский» уничтожили танки Leopard, Abrams и Challenger

    Tекст: Денис Тельманов

    Оптоволоконные FPV-дроны «Князь Вандал Новгородский» уничтожили несколько десятков единиц бронетехники Вооруженных сил Украины, включая немецкие танки Leopard 2A6, американские Abrams M1A1 и британские Challenger 2, с августа 2024 года.

    Как сообщает ТАСС, генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев заявил о значительных успехах использования дронов «Князь Вандал Новгородский». С августа 2024 года, когда дрон начал активно использоваться, уничтожено несколько десятков единиц западной бронетехники Вооруженных сил Украины. Среди уничтоженных танков были немецкие Leopard 2A6, американские Abrams M1A1 и британские Challenger 2.

    Чадаев добавил, что дроны также успешно ликвидировали танки Т-64, гаубицы M777 и самоходные артиллерийские установки Caesar и M109 Paladin французского и американского производства соответственно.

    FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» был разработан в НПЦ «Ушкуйник» и впервые испытан в августе 2024 года в Курской области. Его преимущество заключается в оптоволоконной связи, которая делает дрон невосприимчивым к средствам радиоэлектронной борьбы и позволяет выполнять различные задачи, в том числе уничтожение тяжелой бронетехники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России разработали новый дрон «Касатка», который может служить ретранслятором и ложной целью для запутывания противника. Китайские ученые создали первый в мире дрон, способный летать и плавать благодаря уникальной складной конструкции крыла. Более трех тыс. дронов-камикадзе «Микроб» с искусственным интеллектом и способностью автономно следовать за целью поступили в зону специальной военной операции на Украине.

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    23 января 2025, 08:21 • Новости дня
    Эксперт: ВСУ попытаются удержать часть Курской области 100 дней

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ намерены удерживать часть Курской области в течение 100 дней, выразил мнение член президиума общероссийской организации «Офицеры России» полковник запаса Левон Арзанов.

    По его мнению, ВСУ попытаются удерживать занятую часть Курской области на протяжении 100 дней, передает ТАСС.

    Арзанов отметил, что этот период будет использован для того, чтобы заставить Россию пойти на уступки и возможное замораживание конфликта.

    Эксперт добавил, что в Курской области ожидается ужесточение боевых действий. Он добавил, что украинское командование считает Донецкую народную республику потерянным регионом и, вероятно, будет отступать, используя тактику выжженной земли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение 100 дней, полагаясь на собственный контроль за процессом. При этом Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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    23 января 2025, 05:32 • Новости дня
    Долг Артура Смольянинова превысил 200 тыс. рублей

    Смольянинов увеличил долг до 216 тыс. рублей из-за кредитов и штрафов

    Tекст: Денис Тельманов

    Артур Смольянинов накопил долги по кредитам и штрафам, которые превысили 216 тыс. рублей, включая штраф за дискредитацию армии.

    Как передает РИА «Новости», актер Артур Смольянинов, признанный иноагентом, увеличил свой долг до 216 тыс. рублей. Еще в июле 2024 года его задолженность составляла 164 тыс. рублей, включая почти 100 тыс. рублей по кредиту.

    На данный момент, согласно имеющимся документам, Смольянинов не погасил долг по кредиту и задолжал 30 тыс. рублей штрафа за дискредитацию Российской армии в 2022 году.

    Помимо этого, у актера числится 28 штрафов ГИБДД на сумму 41,5 тыс. рублей, из которых три взыскания на общую сумму 1,5 тыс. рублей были получены в этом месяце.

    В январе 2023 года Минюст внес Смольянинова в реестр иноагентов, а в мае текущего года он был включен в перечень террористов и экстремистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер Артур Смольянинов* подал апелляцию на решение Басманного суда о его заочном аресте по обвинению в распространении фейков о ВС России и возбуждении вражды. Ранее он был заочно арестован на два месяца по этому делу, причем мера пресечения вступит в силу после его экстрадиции или задержания на территории России.

    Также сообщалось, что Смольянинов*, внесенный в список иноагентов и экстремистов, заявил, что иноагент Михаил Ходорковский предлагал ему возвращаться в Россию и «захватывать власть» в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом).

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    23 января 2025, 14:14 • Новости дня
    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 270 человек
    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 270 человек
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия за последние сутки потеряла свыше 270 военнослужащих в Курской области, сообщило российское министерство обороны.

    ВСУ потеряли более 270 военнослужащих, два танка, БТР, семь боевых бронированных машин, 10 автомобилей и станцию РЭБ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

    Группировка «Север» поразила несколько украинских бригад, в том числе танковую, тяжелую механизированную и бригады морской пехоты в различных населенных пунктах. Также была отражена одна контратака противника.

    Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ у нескольких населенных пунктов, в том числе в Сумской области.

    Напомним, общие потери украинских вооруженных сил за все время боевых действий на территории Курской области составили более 54 тыс. человек.

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    22 января 2025, 04:28 • Новости дня
    Российская авиация уничтожила склады ВСУ на артемовском направлении

    Су-34 уничтожили склады боеприпасов и пусковые точки БПЛА ВСУ на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по складам боеприпасов и другим объектам ВСУ на артемовском направлении, использовав управляемые авиационные боеприпасы.

    Как сообщает ТАСС, российская авиация уничтожила несколько стратегических объектов Вооруженных сил Украины на артемовском направлении. В частности, истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по складам боеприпасов, материальным средствам и горючему, а также по пусковым точкам беспилотных летательных аппаратов.

    По информации Министерства обороны РФ, удары были нанесены по пунктам временной дислокации 30-й и 54-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Никифоровки, Северска, Николаевки и Серебрянки. В результате атак были уничтожены не только склады, но и узел связи, станция радиоэлектронной борьбы, а также автомобильная и бронированная техника противника.

    Кроме того, расчет гаубицы Южной группировки войск при помощи корректировки расчетов БПЛА уничтожил миномет в районе Васюковки. Артиллерия группы «Юг» также ликвидировала станцию связи Starlink, боевую машину пехоты, три пункта управления беспилотниками, восемь артиллерийских орудий и восемь крупнокалиберных минометов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия потеряла свыше 270 военнослужащих на Курском направлении за последние сутки. Российские войска нанесли удар по объекту энергетики, который обеспечивает работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

    На юге ДНР в результате ударов российских дронов были уничтожены самоходные артиллерийские установки, танк и личный состав ВСУ.

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    22 января 2025, 06:00 • Новости дня
    Российские войска отразили контратаки ВСУ в ЛНР

    Российские бойцы уничтожили более 10 мест сосредоточения ВСУ в ЛНР

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате безуспешных попыток контратак ВСУ в Луганской Народной Республике российские войска нанесли значительные потери противнику, уничтожив более 10 мест сосредоточения и два пункта управления БПЛА.

    Российские войска успешно отразили контратаки Вооруженных сил Украины в Луганской Народной Республике, передает ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, украинские формирования пытались замедлить продвижение российских сил, однако понесли большие потери.

    Марочко сообщил: «За истекшие сутки вооруженные формирования Украины вели активные оборонительные действия в районах населенных пунктов Надия, Новоегоровка, Петровское, Невское, Белогоровка. Также маневры противника отмечены в кременских лесах. Целью данных действий было замедление продвижения наших войск и возвращение ранее утраченных рубежей и позиций. Все контратаки украинских боевиков отбиты».

    Эксперт подчеркнул, что российские силы уничтожили более 10 мест сосредоточения врага, включая два пункта управления БПЛА и один командно-наблюдательный пункт. Всего было выполнено около 100 огневых задач для сдерживания украинских контратак в ЛНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по складам боеприпасов и другим объектам ВСУ на артемовском направлении, использовав управляемые авиационные боеприпасы, российские военнослужащие с помощью ЗРК «Бук-М1-2» уничтожили крупногабаритный разведывательный дрон вооруженных сил Украины в небе над Горловкой, а украинская армия в последние сутки потеряла свыше 270 военнослужащих на Курском направлении.

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    22 января 2025, 12:50 • Новости дня
    Вторгшегося в Курскую область колумбийского наемника отправили под арест

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Колумбийский наемник Пабло Пуэнтес Боорхэс, подозреваемый в теракте и наемничестве, был заключен под стражу, сообщили в Следственном комитете.

    Пабло Пуэнтес Боорхэс заключен под стражу по ходатайству следователя Главного военного следственного управления СК России, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    По данным следствия, он участвовал в вооруженном конфликте на Украине за материальное вознаграждение. В декабре 2024 года Боорхэс незаконно пересек российскую границу и вторгся в Курскую область. При себе у него было автоматическое оружие и взрывные устройства.

    Боорхэс преследовал цель устрашения населения, нанесения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти. Во время боевых действий в селе Александрия Суджанского района он был взят в плен российскими военнослужащими.

    Ранее Верховный суд ДНР заочно приговорил гражданина Грузии Эльнура Эйбова к 14 годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины.

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    23 января 2025, 00:35 • Новости дня
    ВСУ выпустили 59 боеприпасов по ДНР за сутки

    ВСУ совершили 19 атак по ДНР, выпустив 59 боеприпасов, есть жертвы

    Tекст: Денис Тельманов

    За сутки ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР, выпустив 59 боеприпасов, один человек погиб и семеро получили ранения. В результате атак повреждено несколько объектов гражданской инфраструктуры и транспортных средств.

    Как сообщает ТАСС, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины совершили 19 вооруженных атак по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Всего было выпущено 59 единиц различных боеприпасов. В результате обстрелов погиб один мирный житель и семеро получили ранения.

    По данным управления администрации главы и правительства республики по документированию военных преступлений Украины, повреждены два дома, два автомобиля и пять объектов гражданской инфраструктуры. Среди пострадавших объектов: колледж, линии электропередачи, предприятие магистральных электрических сетей, магазин и кафе в Горловке.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил об инциденте в Центрально-Городском районе Горловки, где при обстреле ствольной артиллерией погиб мужчина 1983 года рождения. Мужчина 1982 года рождения получил ранения средней степени тяжести. Также четверо женщин и мужчина пострадали в Никитовском и Калининском районах Горловки от обстрелов кассетными боеприпасами. Седьмой пострадавший был ранен в результате атаки украинского беспилотника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины использовали для атаки на Энергодар не менее четырех беспилотников, но обошлось без пострадавших и разрушений. В результате обстрела жилой многоэтажки в Новой Каховке Херсонской области пострадал мужчина, которого госпитализировали в местную больницу. В результате безуспешных попыток контратак вооруженных сил Украины в Луганской Народной Республике российские войска нанесли значительные потери противнику, уничтожив более 10 мест сосредоточения и два пункта управления БПЛА.

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    21 января 2025, 13:12 • Новости дня
    СК завел дело на обстрелявших район Курской области украинских боевиков

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уголовное дело заведено против украинских боевиков, обстрелявших жителей Кореневского района Курской области из РСЗО Vampire, сообщили в Следственном комитете.

    Инцидент произошел 20 января, украинские боевики обстреляли жилые дома в поселке Коренево Кореневского района области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В результате обстрела один человек получил ранение.

    Дело заведено по статье о террористическом акте.

    Ранее СКР завершил расследование дела против четырех украинских боевиков, обвиняемых в совершении террористических актов в Курской области в августе 2024 года. Обвиняемые незаконно пересекли границу России и в Суджанском и Кореневском районах, там они запрещали передвижение гражданским лицам, занимали частные домовладения и открывали огонь по российским военнослужащим и мирному населению.

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    23 января 2025, 13:35 • Новости дня
    Подсчитан ущерб Курской области от действий ВСУ

    Ущерб Курской области от действий ВСУ превысил 750 млрд рублей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Исполняющий обязанности министра восстановления Курской области Алексей Карнаушко оценил ущерб от действий ВСУ на территории области в 750 млрд рублей, отметив стабильно напряженную обстановку.

    Ущерб, нанесенный Курской области из-за действий вооруженных сил Украины, оценивается в 750 млрд рублей, заявил исполняющий обязанности министра восстановления и развития приграничья Курской области Алексей Карнаушко.

    Он отметил, что обстановка в регионе остается стабильно напряженной, сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил дело по факту обстрела мирных жителей в Курской области, отряд «Барс-Курск» задержал в Рыльске мужчину за похищение военного имущества, а жительница Курской области рассказала о нападении дронов ВСУ на машины.

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    23 января 2025, 21:15 • Новости дня
    В Курской области создали координационный совет для приграничья

    Хинштейн: В Курской области создали координационный совет для приграничья

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Курской области появился координационный совет, который займется решением проблем жителей приграничных районов, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    В новый совет войдут не только чиновники и представители силовых и надзорных органов, но и сами граждане, пояснил врио главы региона в своем Telegram-канале.

    По словам Хинштейна, площадка предназначена для открытого и честного диалога с населением. Губернатор уточнил, что именно куряне предложили алгоритм представительства граждан через инициативные группы от каждого района. Он подчеркнул, что цель совета – обеспечить эффективное взаимодействие между властью и жителями.

    Ранее Хинштейн заявлял о необходимости чиновникам согласовывать выезды за границу сотрудниками регионального правительства во время служебных командировок из-за сложной международной обстановки.

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    WSJ: Успехи российской армии делают угрозы Трампа Москве пустыми
    В России пресекли деятельность вебкам-студий за распространение порнографии
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    Трамп разрушает «зеленую повестку» в пользу России

    Решение нового президента США Дональда Трампа выйти из Парижских соглашений по климату нанесло колоссальный удар по всей «зеленой повестке», которую коллективный Запад насаждал последние годы. Как борьба против глобального потепления стала гигантским бизнес-проектом Запада, почему она в итоге проваливается – и каковы в данной ситуации интересы России? Подробности

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    «Доктрина Донро» очертила планы Трампа в новом переделе мира

    Начавшаяся с приходом Дональда Трампа к власти эпоха получила название «доктрина Донро». Она созвучна с «доктриной Монро», которая оговаривала лидерство США в Западном полушарии почти 200 лет. В американской прессе «доктриной Донро» называют притязания Трампа на Канаду, Гренландию и Панамский канал. По мнению экспертов, Россия должна взять на заметку новую «доктрину», потому что геополитика теперь будет строиться на принципиально иных условиях. Подробности

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    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

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    Прибалтийские мозги превратили Европу в инвалида

    На пути президента США Дональда Трампа хочет встать Литва. Еврокомиссар от этой страны призвал на пять лет продлить конфликт на Украине в пику желанию Трампа добиться мира за 100 дней. Другие комиссары из Прибалтики отметились не менее громкими заявлениями, но теперь это проблема не только Прибалтики: карьерный взлет ее политиков стоил рассудка всей Европе. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Трамп начал шантаж России

      Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением к властям России, потребовав заключить с ним сделку по Украине. В противном случае он обещает обрушить на Россию «налоги, санкции и тарифы». Как это понимать?

    • Трамп посадил Украину на голодный паек

      Среди указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом в первый рабочий день, числится указ о приостановке военной помощи для иностранных государств сроком на 90 дней. Это касается в том числе Украины. Что из этого следует?

    • Насколько опасен Илон Маск

      На инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа случилось неожиданное: его соратник и самый богатый человек мира Илон Маск «кинул зигу». В ряде стран, включая Украину, теперь считают, что Маск – неонацист. А как на самом деле?

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    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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