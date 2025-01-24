Отряд «Буран» атаковал укрепленные точки ВСУ минометами и дронами в Малой Локне

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, бойцы отряда «Буран» добровольческого корпуса активно выявляют и уничтожают укрепленные точки Вооруженных сил Украины в Малой Локне. Для этого применяются минометы и дроны, что значительно осложняет проведение ротаций противника в регионе.

Командир взвода с позывным «Немец» отметил, что наступление на Малую Локню продолжается. На данный момент основная работа ведется артиллерией, а отряд постепенно продвигается к цели. По его словам, «сначала нужно разбить укрепления», после чего начнется активное давление на врага.

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отряда «Буран» регулярно обнаруживают огневые точки ВСУ и попытки их ротации. Сразу после обнаружения по ним наносятся точные удары с помощью дронов-камикадзе и артиллерии. Расстояние до Малой Локни составляет полтора-два километра.

Оператор БПЛА с позывным «Свет» сообщил, что противник в основном скрывается в подвалах и редко показывается на улицах. Однако были замечены БМП Bradley производства США. Недавно «Свет» обнаружил и уничтожил несколько огневых точек и пикап противника.

Кроме того, как отметил «Свет», и украинские, и российские силы активно применяют FPV-дроны на оптоволокне, которые не поддаются радиоэлектронной борьбе. Противодействие им возможно только с помощью стрелкового оружия, особенно эффективны ружья 12-го калибра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Курском направлении за сутки были отражены пять контратак ВСУ, в результате действий российской армии ВСУ потеряли более 210 военных, а ударные вертолеты поразили бронетехнику ВСУ в курском приграничье.