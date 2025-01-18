ВСУ за сутки потеряли более 210 военных на курском направлении

Tекст: Мария Иванова

Была отражена одна контратака противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Викторовкой, Заолешенкой, Косицей, Кругленьким, Кубаткиным, Куриловкой, Локней, Мартыновкой, Меловым, Никольским, а также Басовкой, Беловодами, Веселовкой, Водолагами, Журавкой и Миропольем в Сумской области, отчитались в Минобороны.

За последние сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, пять бронемашин, артиллерийское орудие и два миномета, а также склад с боеприпасами и пункт управления БПЛА.

За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 52660 военнослужащих, 304 танка, 231 боевую машину пехоты, 174 бронетранспортера, 1567 бронемашин, 1502 автомобиля, 372 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американких HIMARS и шесть MLRS, 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 93 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 30 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне сообщалось, что в Курской области подразделения 106-й дивизии ВДВ и «Ахмат» 42-й дивизии остановили контратаку ВСУ в направлении хутора Бердин, отбросив украинские войска на исходные позиции.

За две первые недели года были освобождены четыре курских населенных пункта.