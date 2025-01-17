Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.0 комментариев
Контратаку ВСУ на хутор Бердин остановили ВДВ и «Ахмат»
Контратаку ВСУ на хутор Бердин в Курской области остановили ВДВ и «Ахмат»
В Курской области подразделения 106-й дивизии ВДВ и «Ахмат» 42-й дивизии остановили контратаку ВСУ в направлении хутора Бердин, отбросив украинские войска на исходные позиции.
В операции участвовали подразделения 106-й дивизии Воздушно-десантных войск и «Ахмат» 42-й мотострелковой дивизии, сообщает RT.
В начале января российские военные успешно пресекли попытки прорыва украинских сил в Курской области, уничтожив основные силы противника у хутора Бердин, при этом потери Украины составили более 150 человек, а командир спецназа «Ахмат» заявил, что военнослужащие ВСУ не пытались вывезти тела погибших сослуживцев после неудачной атаки, что привело к значительным потерям техники и живой силы.