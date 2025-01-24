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Вице-премьер Казахстана высказался об «утечке переговоров» борта AZAL
Вице-премьер Казахстана высказался об «утечке переговоров» разбившегося под Актау борта AZAL
Астана не считает опубликованные переговоры с борта AZAL утечкой из черных ящиков, так как данные отличаются от содержимого, заявил заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев.
По его словам, опубликованные переговоры с борта AZAL не считаются «сливом» расшифровок черных ящиков, так как информация, содержащаяся в утечке, отличается от данных, полученных с самописцев, передает ТАСС.
Также вице-премьер подчеркнул, что при расшифровке черных ящиков самолета AZAL в Бразилии все эксперты имели равный доступ к информации.
Известно, что в процессе участвовали представители Азербайджана, России и Казахстана.
Обломки потерпевшего крушение самолета AZAL, который упал в Казахстане, находятся в Актау. Они уже были обследованы экспертами для дальнейшего изучения.
Напомним, СМИ опубликовали предполагаемую расшифровку переговоров пилотов разбившегося под Актау самолета. Черные ящики разбившегося под Актау самолета AZAL были переданы в Казахстан из Бразилии для анализа в рамках расследования катастрофы.
В пятницу бортовые самописцы самолета Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение у Актау, были расшифрованы в Бразилии и возвращены для дальнейшего изучения в Казахстан, где над ними продолжают работать эксперты.