Британия приняла меры против «нетрадиционных действий» России

С 14 августа в Великобритании вступает в силу дополнительное положение о контроле над экспортом подводных аппаратов в Россию. В пояснительной записке к документу говорится, что такое решение является «прямым следствием» разработки Россией «нетрадиционных средств ведения войны».

Британия вводит дополнительное положение о контроле товаров и технологий двойного предназначения в отношении подводных аппаратов, которым запрещается экспорт и передача таких товаров и программного обеспечения или технологий для разработки, производства или использования таких товаров, «если они предназначены для России», сообщает RT.

Уточняется, что под новый национальный контроль подпадают экспортируемые в Россию подводные аппараты, а также соответствующее оборудование и компоненты.

«Необходимость вносить изменения в общенациональные контрольные списки – прямое следствие разработки Россией нетрадиционных средств ведения войны», – говорится в пояснительной записке к документу.

Британская сторона утверждает, что Россия «активно отслеживает маршруты подводных коммуникационных кабелей, по которым проходит основная часть телекоммуникационных данных в мире», что «представляет собой потенциальную угрозу для национальной безопасности Соединенного Королевства».

Как отметил военный специалист, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, британцы зачастую ссылаются на свои недостоверные источники информации, часто подобные сведения берутся у «так называемых диванных экспертов», которые делают «сенсационные» заявления о действиях России.

Леонков напомнил, что российская военная доктрина носит исключительно оборонительный характер. «При этом специализация на таких диверсионных действиях у нас отсутствует», – подчеркнул эксперт.

Он отметил, что у России есть и разведывательное отделение в составе морской пехоты и в составе других подразделений, которые выполняют специализированные задачи. «Такого рода задачи могут выполняться только в один период времени, который обозначается простым словом – война. Поэтому вести какие-то подрывные акции и наживать себе кучу недовольных соседей – это не российский конек», – заключил Леонков.

Москва ранее неоднократно заявляла, что подобные аппараты необходимы для проверки морского дна вдоль российских границ.

Британские СМИ ранее писали, что за последние годы активность российских подводных лодок у Британских островов увеличилась в 10 раз.