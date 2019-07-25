Соболь допросят по делу об угрозах членам избиркома

Соратница блогера Алексея Навального юрист Любовь Соболь получила повестку в качестве свидетеля по уголовному делу о воспрепятствовании работы Мосгоризбиркома.

«Пригнали целого подполковника из МВД по ЦАО вручить повестку. На 10 утра, в качестве свидетеля по уголовному делу, по какому именно – не указано. В 11 ч – апелляция в Мосгоризбиркоме, буду там», – написала Соболь в Twitter, прикрепив к посту фото повестки.

Ранее в Главном следственном управлении СК по Москве сообщили, что уголовное дело по статье 141 УК РФ возбуждено по результатам проведенной проверки после несанкционированного митинга возле Мосгоризбиркома. По данным следствия, действия участников акции были сопряжены с «угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий». Кроме того, в Telegram опубликовали подборку угроз в адрес Центризбиркома и Мосгоризбиркома, а также их руководителей и сотрудников, предложения переходить к радикальным действиям и насилию в СМИ и социальных сетях. Обыски в рамках уголовного дела уже прошли по семи адресам в Москве.

Напомним, правительство Москвы согласовало запланированные на 20 и 21 июля два митинга на проспекте Сахарова, посвященные предстоящим выборам в Мосгордуму. Несмотря на это, в середине июля оппозиция устроила несанкционированную публичную акцию. Полицейские задержали более 25 человек после того, как протестующие попытались устроить сидячую акцию и расставили палатки.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ – 44 кандидата, от ЛДПР – 45 кандидатов и от партии «Справедливая Россия» – 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий «Яблоко», «Коммунисты России», «Родина», «Зеленые» и Партии роста.