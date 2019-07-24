СК возбудил дело о воспрепятствовании работе Мосгоризбиркома

Следственный комитет по факту проведения несогласованного митинга у здания Мосгоризбиркома возбудил уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий, сообщили в Главном следственном управлении СК России по Москве.

По версии следователей, в июле участники одного из движений для оказания давления на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий организовали проведение в Москве заведомо незаконных и несогласованных митингов и пикетирований зданий и помещений Мосгоризбиркома.

«По результатам проведенной проверки следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по ст. 141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»)», – сообщили в СК, передает ТАСС.

Напомним, правительство Москвы согласовало запланированные на 20 и 21 июля два митинга на проспекте Сахарова, посвященные предстоящим выборам в Мосгордуму. Несмотря на это, в середине июля оппозиция устроила несанкционированную публичную акцию. Полицейские задержали более 25 человек после того, как протестующие попытались устроить сидячую акцию и расставили палатки.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ – 44 кандидата, от ЛДПР – 45 кандидатов и от партии «Справедливая Россия» – 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий «Яблоко», «Коммунисты России», «Родина», «Зеленые» и Партии роста.