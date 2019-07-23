Президент Болгарии наложил вето на закупку истребителей у США

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на закупку у США истребителей F-16, сообщили болгарские СМИ.

Радев заявил, что споры в парламенте страны о закупке истребителей свидетельствуют о недостаточном общественном согласии по сделке, передает РИА «Новости» со ссылкой на Болгарское национальное радио.

Президент отметил, что укороченная процедура обсуждения в парламенте не дает прояснить гарантийные обязательства США, сроки поставки, неустойки и т.д.

Парламент может преодолеть вето президента при большинстве голосов.

В начале июля сообщалось, что болгарское правительство утвердило проект соглашения с США о покупке восьми истребителей F-16 у компании Lockheed Martin.