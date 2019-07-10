Правительство Болгарии утвердило проект закупки F-16 у США

Болгарское правительство утвердило проект соглашения с США о покупке восьми истребителей F-16 у компании Lockheed Martin.

«Кабмин принял проект международного договора о приобретении истребителей F-16 Block 70, а также международные договоры о приобретении для них боеприпасов, многофункциональной системы распределения информации и связанного с ней оборудования», – сообщила пресс-служба болгарского правительства, передает ТАСС.

Стоимость сделки составит 1,256 млрд долларов, сообщил вице-премьер и министр обороны страны Красимир Каракачанов. Он уточнил, что сумма может сократиться на 60 млн долларов, если это одобрят в Конгрессе США.

«В рамках соглашения в Болгарии будут построены заводы по ремонту оборудования самолетов, также США помогут в разработке дронов», – добавил министр.

Уточняется, что перед подписанием соглашение также должно быть одобрено парламентом страны.

Ранее в Lockheed Martin сообщали, что F-16 хотели бы приобрести Бахрейн и Словакия, также ведутся переговоры с представителями около 10 стран.