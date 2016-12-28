Производитель F-16 согласился перенести производство истребителей в Индию

Lockheed Martin надеется получить более чем 20 млрд долларов за счет переноса производства истребителей F-16 на завод в Индии, сообщил топ-менеджер компании.

Американская оборонная фирма конкурирует с другими компаниями, которые предлагают Индии самолеты F/A-18, Gripen, Rafale и Eurofighter Typhoon, а также с российскими производителями самолетов. ВВС Индии необходимы 114 боевых самолетов на сумму более 15 млрд долларов, сообщает Reuters.

Однако Lockheed Martin предложила перенести свою производственную линию F-16 из Соединенных Штатов в Индию и благодаря этому заработать дополнительные средства за счет продажи истребителей в другие страны. Потенциально это самый большой стимул для проекта премьер-министра Нарендры Моди «Сделай в Индии» по созданию оборонной промышленной базы и созданию рабочих мест. Отметим, что главный конкурент американской компании, производитель французских Rafale, не соглашается на условия по переносу производства в азиатскую страну.

В американской компании готовы сделать Индию единственным глобальным производственным центром для F-16, отвечающим требованиям как индийских военных, так и зарубежных рынков.

«Мы видим спрос за пределами Индии на более чем 200 самолетов. Стоимость этих первоначальных программ приобретения, вероятно, превысит 20 млрд долларов», – заявил топ-менеджер Lockheed Martin.

Он отметил, что F-16 хотели бы приобрести Бахрейн и Словакия, также ведутся переговоры с Болгарией и с представителями еще около 10 стран.

«Это своего рода ренессанс F-16», – заявили в компании.

При этом в Lockheed Martin уверены, что план по перемещению производства F-16 из американского Форт-Уэрта в Техасе не подорвет цель президента США Дональда Трампа по возвращению американских заводов в Америку, тем более, что предприятие в Техасе сейчас используется для производства F-35.

Весной прошлого года сообщалось, что целый ряд крупных международных компаний-производителей самолетов собираются бороться за индийский военный бюджет.

В конце декабря 2016 года сообщалось, что ВВС Индии должны принять на вооружение 200-250 истребителей в следующие 10 лет для сохранения должного уровня боеспособности, при этом от дозаказа французских Rafale страна отказалась. Претендентами на поставку являются самолеты производства Boeing и Lockheed Martin.