Умер один из создателей украинской конституции

Один из авторов конституции Украины, юрист Виктор Мусияка умер в возрасте 73 лет.

«Сегодня в 7.00 от нас ушел Виктор Лаврентьевич Мусияка», – говорится в сообщении на странице юриста в Facebook.

Как пишет издание «Левый берег», Мусияка умер от инфаркта.

Виктор Мусияка родился 28 июня 1946 года в Николаевской области. В 1973 году закончил Харьковский юридический институт. В 1994-м начал политическую деятельность, был народным депутатом Верховной рады ряда созывов. Автор около 120 научных трудов. В последние годы – научный консультант Центра Разумкова по правовым вопросам, передает ТАСС.



Проект Конституции Украины разрабатывали с 1992 года, но из-за конфликта между Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и парламентом ее никак не могли принять. Поэтому до создания нового Основного закона страны между сторонами в 1995 году был подписан Конституционный договор.



Для рассмотрения проекта закона в 1996 году была создана Временная комиссия, в которую входил Виктор Мусияка, а возглавил ее ныне покойный депутат Рады Михаил Сирота. За конституцию Украины в целом парламентарии проголосовали 28 июня 1996 года в 09.20. Проект закона поддержали 315 народных депутатов второго созыва из 300 необходимых. С тех пор Украина 28 июня отмечает День Конституции.



Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский показал конституцию Украины в картинках.

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