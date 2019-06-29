Зеленский показал конституцию Украины в рисунках

Президент Украины Владимир Зеленский показал черновик конституции Украины в рисунках.

Зеленский написал в Facebook, что с инициативой сделать комиксы по конституции Украины выступило издание «Основы».

Данный вариант конституции предназначен для детей от четырех до восьми лет.

С помощью иллюстраций детям разъяснят основные права и обязанности граждан Украины.

Президент назвал идею «замечательной» и «нужной».

28 июня на Украине отмечали День конституции. В честь праздника Зеленский запустил флешмоб с хештегом #моялюбимаястатья, в рамках которого украинцам предлагается записать видео с рассказом о своей любимой статье конституции.

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