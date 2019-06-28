Зеленский запустил на Украине флешмоб

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с днем конституции и запустил флешмоб – рассказ о любимой статье основного закона.

Зеленский призвал граждан участвовать во флешмобе с хештегом #моялюбимаястатья, в рамках которого любой желающий может записать видео с рассказом о своей любимой статье конституции, сообщает пресс-служба главы государства в Facebook.

«Конституцию должен прочитать каждый украинец, убежден глава государства», – сообщила пресс-служба.

Сам президент процитировал третью статью конституции, в которой говорится, что человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются на Украине наивысшей социальной ценностью.

Кроме того, Зеленский в шутку предложил не участвовать во флешмобе народным депутатам.

«Мы и так прекрасно знаем их любимую статью. Это статья 80 «О неприкосновенности». Шучу», – отметил глава государства

День конституции Украины отмечается с 1996 года, когда была принята конституция независимого государства.