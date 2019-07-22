В Московском зоопарке поселятся коалы

Коалы могут появиться среди обителей Московского зоопарка, сообщила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

«Раскрою секрет: мы сейчас как раз ведем переговоры и ищем, изучаем стандарты, очень хотим привезти этих симпатичных животных», – приводит ее слова «Вечерняя Москва» со ссылкой на инфоцентр столичного правительства.

По ее словам, основные сложности заключаются в питании животных. Сейчас решается вопрос по месту приобретения эвкалипта.

Отмечается, что брать коал на руки будет нельзя.

«Обнимать и брать на руки диких животных сейчас считается моветоном. При том еще, что у нас в выходные дни до 70 тыс. посетителей», – отметила гендиректор.

Точные сроки появления коал в Московском зоопарке пока неизвестны.

Напомним, 1 апреля стало известно о планах Московского зоопарка приобрести двух больших панд.

В конце апреля спецборт Boeing 777F Panda Express доставил в Москву из заповедника в китайской провинции Сычуань две гигантские панды по имени Жуи (самец) и Диндин (самка), для которых в Московском зоопарке подготовили специальный вольер.