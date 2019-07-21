Медведчук прокомментировал данные экзитполов

В партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» не до конца удовлетворены результатом внеочередных выборов в Верховную раду, сказал глава политсовета партии Виктор Медведчук.

«С учетом только что оглашенных результатов мы не до конца удовлетворены, считаем, что сейчас наступает очень серьезный этап борьбы. Мы критически относимся к тому, что сделано, к тому, что вы видите сейчас в виде цифр. Я думаю, что они еще изменятся», – цитирует Медведчука ТАСС.

Он призвал сторонников не расслабляться и сообщил, что у партии есть много конкретных идей.

«Мы будем добиваться мира в нашей стране, кардинального изменения экономического курса, улучшение уровня благосостояния» – добавил он.

В воскресенье на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. По данным Национального экзитпола, «Слуга народа» набирает 43,9%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 11,5%, «Европейская солидарность» – 8,9%, «Батькивщина» – 7,6%, «Голос» – 6,3%.

Украинская полиция получила около 1,8 тыс. сообщений о нарушениях, возбуждено 44 уголовных дела. Явку назвали самой низкой с 2012 года.