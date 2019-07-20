В бундестаге заявили об опасности антироссийских санкций

Антироссийские санкции бесполезны, а их сохранение вредит немецкому бизнесу и ведет к переориентации Москвы на экономическое взаимодействие с Китаем, заявил немецкий депутат, председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Эрнст заявил в интервью радиостанции Deutschlandfunk, что антироссийские санкции не работают, передает РИА «Новости».

«Если вы прописываете лекарство, но видите, что оно не дает никакого эффекта, а напротив, даже наносит вред, в том числе германским компаниям, то приходится задуматься, что, возможно, это неправильное лекарство», – указал он.

Подобная политика поддерживает напряженность в отношениях между странами, полагает депутат.

Также он отметил, что санкции наносят вред европейским компаниям, в особенности восточногерманским, а также ведут к тому, что в торговле Россия больше ориентируется на Китай.

Эрнст выразил сожаление и в связи с недавними высказываниями новой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей о необходимости придерживаться позиции силы в вопросе антироссийских санкций.

«Я просто скажу, что не представляю себе такую политику успешной», – сказал он, добавив, что Европа таким образом сама себя ослабляет.

Ранее Саксония призвала снять санкции с России.

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