Канада запланировала расширение военной помощи Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Премьер-министр Канады Марк Карни может анонсировать новый пакет военной помощи для Киева во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Кананаскисе, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBC и источники в канадском правительстве.

На данный момент детали и сумма возможной поддержки не раскрываются, отмечает источник CBC. Ранее Оттава уже предоставила Киеву военную помощь на сумму более 4,5 млрд канадских долларов, что составляет примерно 3,32 млрд долларов США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус объявил о планах увеличить военную помощь Украине после переговоров с Владимиром Зеленским в Киеве.

При этом Зеленский заявил, что обострение ситуации между Израилем и Ираном может привести к снижению западной поддержки Киева.