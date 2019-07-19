МИД рассказал о закрытых консультациях с Нидерландами по катастрофе MH17

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что Россия проводит консультации с Нидерландами по авиакатастрофе малазийского Boeing MH17.

«Такие консультации идут, но мы договорились, что они будут носить конфиденциальный характер», – пояснил замглавы МИД, передает РИА «Новости».

В день пятой годовщины трагедии Москва призвала Совместную следственную группу (ССГ) по расследованию катастрофы сосредоточиться на беспристрастном анализе данных и установить истинные причины случившегося

Напомним, Совместная следственная группа 19 июня назвала четырех подозреваемых в крушении МН17. Среди них – трое россиян. Суд над ними начнется 9 марта 2020 года. Москва заявила, что следствие продолжает игнорировать данные российской стороны, в то время как Киев является полноправным членом ССГ и может подделывать доказательства.