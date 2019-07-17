МИД назвал катастрофу MH17 «инструментом политической игры»

Москва в день пятой годовщины крушения малайзийского Boeing 777 в Донбассе призывает Совместную следственную группу (ССГ) по расследованию трагедии сосредоточиться на беспристрастном анализе данных и установить истинные причины случившегося, сообщили в пресс-службе МИД России.

«Пять лет назад – 17 июля 2014 года в небе над восточной Украиной произошла катастрофа гражданского авиалайнера «Боинг» авиакомпании «Малайзия Эйрлайнз», выполнявшего рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, в которой погибло 298 человек. К сожалению, эта трагедия стала инструментом нечистоплотной политической игры», – напомнили в пресс-службе российского МИД.

Там подчеркнули, что власти Нидерландов «все более злоупотребляют чувствами и горем родственников» жертв рейса МН17 и «используют их ассоциации и объединения как своего рода таран для продавливания в мировом общественном мнении тезисов о причастности России и необходимости возложить именно на нашу страну ответственность по выплате соответствующих компенсаций».

Между тем, Россия «всегда оказывала и будет оказывать содействие в установлении истины и привлечении к ответственности реальных, а не заранее назначенных виновников» трагедии.

В МИД напомнили, что хотя Россию не допустили к участию в расследовании, она с первого дня трагедии взаимодействовала с Нидерландами, голландским Советом по вопросам безопасности, Совместной следственной группой, предоставляя всю имеющуюся информацию по катастрофе. Однако все эти уникальные данные «упорно игнорируются в рамках следственных процедур и попросту замалчиваются в ходе информационных мероприятий ССГ, которые все более напоминают пропагандистские политические шоу».

Ведомство призывает группу по MH17 сосредоточиться на беспристрастном анализе данных. «То, как велось ранее и продолжает вестись сейчас расследование, не позволяет нам говорить о его беспристрастности и независимости. Качество так называемых «доказательств», демонстрируемых в ходе пресс-конференций ССГ, свидетельствует скорее об обратном – нацеленности на подгонку фактов, а если называть вещи своими именами – домыслов и фальшивок – под определенную изначально принятую версию с обвинительным уклоном в сторону России», – отметили в министерстве.

Кроме того, в адрес Украины каких-либо обвинений в связи с незакрытием ей своего воздушного пространства в зоне над вооруженным конфликтом выдвинуто не было, хотя этот факт уже стал предметом исков в ЕСПЧ против Украины.

«Несмотря на предвзятое к себе отношение, у российской стороны готовность к сотрудничеству сохраняется. Убеждены, что путь к правде лежит только через диалог и сотрудничество», – добавили в МИД.

Ранее в среду глава правительства Малайзии Махатхир Мохамад в очередной раз раскритиковал ход расследования по делу о крушении Boeing 777 в Донбассе.

Напомним, Совместная следственная группа 19 июня назвала четырех подозреваемых в крушении МН17. Среди них – трое россиян. Суд над ними начнется 9 марта 2020 года. Москва заявила, что следствие продолжает игнорировать данные российской стороны, в то время как Киев является полноправным членом ССГ и может подделывать доказательства.