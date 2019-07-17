Власти Малайзии заявили о разочаровании ходом расследования по делу MH17

Глава правительства Малайзии Махатхир Мохамад в очередной раз раскритиковал ход расследования по делу о крушении Boeing 777 в Донбассе.

«Мы разочарованы, потому что все еще не знаем, кто несет ответственность за запуск ракеты», – заявил премьер во время выступления, посвященного годовщине трагедии, передает ТАСС.

Ранее Махатхир говорил, что расследование крушения самолета изначально было политически мотивированным и не подкрепленным доказательствами.

Тем временем посол России в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что равноправного взаимодействия между Нидерландами и Россией по МН17 в настоящее время нет и не предвидится.

«Подлинно равноправного взаимодействия нет и не предвидится. Причем – хочу это особо подчеркнуть – не по нашей вине. Поступающие время от времени из прокуратуры Нидерландов запросы об оказании правовой помощи тщательно отрабатываются нашими компетентными органами и – по мере готовности – даются исчерпывающие ответы», – сказал дипломат, передает РИА «Новости».

Однако, по его словам, сама Совместная следственная группа (ССГ) представляет собой строго закрытый «клуб», который не спешит делиться информацией. По его мнению, «под «сотрудничеством» и «взаимодействием со следствием» наши партнеры понимают только предоставление российской стороной таких показаний, которые подтверждали бы официальную версию».

«Все остальное – это, как говорят голландцы, «попытки столкнуть следствие на ложный путь», – заключил посол.

Напомним, Совместная следственная группа 19 июня назвала четырех подозреваемых в крушении МН17. Среди них – трое россиян. Суд над ними начнется 9 марта 2020 года.

Москва заявила, что следствие продолжает игнорировать данные российской стороны, в то время как Киев является полноправным членом ССГ и может подделывать доказательства.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что виновных по делу просто «назначили».