В МИД назвали «выстрелом в ногу» возможные санкции США

Возможные санкции США в отношении российского госдолга повредят Вашингтону, это «выстрел в ногу», завил замминистра иностранных дел Александр Панкин.

Панкин заявил, что эта ситуация похожа «на выстрел в ногу, так как в российских долговых обязательствах заинтересованы многие иностранные инвесторы, у них отбирают доходы», передает ТАСС.

«Думается, что американцы просто не могут сойти с этого пути, независимо от того, дает это эффект или нет», – добавил он.

Говоря о возможных ответных действиях, Панкин указал на два возможных пути – это зеркальные контрмеры или ассиметричный ответ.

«Это не задача отвечать ударом на удар. Задача – адаптироваться к этим мерам, искать других партнеров, искать пути обхода», – пояснил замминистра иностранных дел.

Он добавил, что каждый подобный шаг со стороны Вашингтона «осложняет нам жизнь», но это «не смертельно, с каждым таким шагом мы учимся работать в каких-то новых сферах».

Ранее сообщалось, что санкции США против госдолга России могут ударить по американским пенсионерам.

Напомним, палата представителей конгресса США одобрила возможность введения ограничительных мер против суверенного долга России из-за приписываемого Москве вмешательства в американские выборы.

В Кремле заявляли, что внимательно наблюдают за обсуждением возможных санкций.

Экономист Дмитрий Абзалов отмечал, что США стремятся ударить по рублю и экономике в целом, а также поддерживать давление на Москву.

При этом Россия сократила вложения в госдолг США.