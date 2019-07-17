Россия сократила вложения в госдолг США

В мае 2019 года Россия сократила объем вложений в американские гособлигации на 112 млн долларов, следует из материалов Минфина США.

Вложения России сократились с 12,136 млрд долларов до 12,024 млрд долларов, передает ТАСС

При этом на долю долгосрочных облигаций в мае пришлось 5,250 млрд по сравнению с 5,832 млрд в апреле, а краткосрочных – 6,774 млрд по сравнению с 6,304 млрд.

Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года. Так, в апреле прошлого года вложения сократились с 96 млрд до 48,7 млрд, и затем в мае до 14,9 млрд.

Напомним, Россия больше не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга. Крупнейшими держателями гособлигаций США являются Китай с 1,11 трлн долларов и Япония с 1,10 трлн.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему Россия прекращает вкладывать в американскую экономику и перспективах начала мировой валютной войны.

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