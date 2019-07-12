Санкции США против госдолга России могут ударить по американским пенсионерам

Предлагаемые в Соединенных Штатах санкционные инициативы по инвестированию в экономику России могут лишить американских граждан немалых доходов, заявили в Министерстве иностранных дел. Российское внешнеполитическое ведомство предупредило, что такие меры скажутся на американских пенсионерах.

«Запретами на инвестирование в российскую экономику власти США могут лишь лишить немалых доходов своих граждан, в том числе пенсионеров, поскольку американские пенсионные фонды охотно вкладывают средства в наши надежные и высоколиквидные долговые бумаги», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что новые ограничительные меры со стороны США не остановят развития России и не свернут нашу страну с выбранного пути.

МИД призвал вашингтонских политиков задуматься о том, стоит ли продолжать бессмысленные санкционные меры, «которые не только демонстрируют всему миру их неспособность повлиять на Москву, но и вредят собственным избирателям».

Москва подчеркнула, что Вашингтон продолжают питать иллюзии о возможности надавить на Россию при помощи санкций. Мысль о том, что угроза рестрикций может напугать Россию, наивна, говорится в заявлении МИДа.

Внешнеполитическое ведомство отметило, что в настоящее время на рассмотрении Конгресса США находятся порядка 20 проектов законов, предусматривающих антироссийские санкции. Выдвижение этих инициатив чаще всего ограничивается популистскими заявлениями, однако «проявление русофобских инстинктов в таких масштабах, скорее, отражает бессилие», говорится в заявлении МИД России.

Бессильными в Москве назвали и реальные санкции против нашей страны, к которым Вашингтон с 2011 года прибегал уже более 70 раз, «так и не сумев добиться желаемого изменения независимого курса нашей страны».

Напомним, палата представителей Конгресса США одобрила возможность введения ограничительных мер против суверенного долга России из-за приписываемого Москве вмешательства в американские выборы.

В Кремле сообщили, что внимательно наблюдают за обсуждением возможных санкций США относительно госдолга России, и обратили внимание на то, что проект закона должен пройти еще много стадий.

Экономист Дмитрий Абзалов отметил, что США стремятся ударить по рублю и экономике в целом, а также поддерживать давление на Москву.