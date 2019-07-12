Палата представителей США ободрила возможность санкций против госдолга России

Палата представителей Конгресса США одобрила возможность введения ограничительных мер против суверенного долга России из-за приписываемого Москве вмешательства в американские выборы.

Соответствующая поправка к проекту бюджета Пентагона на 2020-й финансовый год была предложена демократами от штата Калифорния Брэдом Шерманом и Максин Уотерс, передает ТАСС.

«Эта поправка подразумевает настоящие, серьезные санкции против российского государства и предусматривает, что ни один гражданин США не сможет совершать новые сделки с российским суверенным долгом. Она предусматривает и механизм для снятия этих санкций, если администрация [США] придет к выводу, что Россия может не вмешиваться в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла, и если Конгресс согласится с этим выводом», – заявил Шерман.

По его словам, Конгрессу «нужен серьезный механизм, чтобы наказать Россию за то, что она сделала с нашими предыдущими выборами, и сдерживать ее от вмешательства в будущие выборы» в США.

Москва неоднократно отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

Напомним, 21 июня группа демократов внесла в Конгресс США законопроект о новых санкциях против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД