США вновь предложили ввести санкции против госдолга России

Группа демократов-центристов Blue Dog Democrats внесла в Конгресс США законопроект о новых санкциях против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России.

По мнению авторов законопроекта, так удастся «наказать» Россию за вмешательство в американские выборы, передает «Коммерсант».

Уточняется, что инициатива демократов предлагает не только новые санкции, но и ответственность за «вмешательство в выборы» по уже действующим законам. Помимо этого, предлагается усилить контроль за политической рекламой и обязать все штаты перейти на бумажные бюллетени во время голосования.

Ранее сообщалось, что Сенат Конгресса США единогласно одобрил законопроект, предусматривающий введение санкций против тех, кто, по версии Вашингтона, причастен к вмешательству в американские выборы.