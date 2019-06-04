Сенат США одобрил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы

Сенат Конгресса США единогласно одобрил законопроект, предусматривающий введение санкций против кто, по версии Вашингтона, причастен к вмешательству в американские выборы.

Законопроект получил порядковый номер 1328 и название DETER Act (Defending Elections against Trolls from Enemy Regimes Act – «Закон о защите выборов от троллей, представляющих враждебные режимы», аббревиатуру также можно перевести как «Закон о предотвращении»). Документ был одобрен без проведения голосования при единодушном согласии всех сенаторов, передает ТАСС.

«Не давая иностранцам, которые в нарушение закона вмешиваются в наши выборы, приезжать в Соединенные Штаты, DETER Act посылает сигнал враждебным государствам во всем мире, что США не потерпят иностранное вмешательство в наши выборы», – заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, один из авторов документа.

Законопроект приравнивает вмешательство в избирательный процесс к «нарушению иммиграционного законодательства, не позволяя нарушителям получить визу для въезда в США». Инициатива направлена на то, чтобы «не позволить иностранным правительствам использовать иммиграционные законы США, чтобы подорвать американские выборы».

Если же нарушители нового закона все же смогли попасть на территорию США или совершили вмешательство в американские выборы, уже находясь в Соединенных Штатах, то, согласно принятому законопроекту, их немедленно депортируют.

Ранее российское посольство в США опубликовало 120-страничный доклад, в котором продемонстрировало безосновательность заявлений о том, что Москва якобы вмешивалась в американские выборы. В документе в частности описывалась истерия по поводу якобы имевшего место «хакерского вмешательства России по всему миру».