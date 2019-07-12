Эксперт: США хотят ударить по рублю

«Инвесторам будет сложно работать, и не только американским. Цель – ударить по рублю и экономике в целом, а также поддерживать давление на Москву», – заявил газете ВЗГЛЯД экономист Дмитрий Абзалов, комментируя одобрение в США поправки о запрете на сделки с госдолгом России.

«Минфину придется корректировать программу заимствований, как и проект бюджета, который готовится, а также оперативно искать каналы финансирования. Кроме того, таким решением американцы пытаются сорвать начавшийся процесс восстановления между Вашингтоном и Москвой, я имею в виду встречу на саммите G20. Конечно же, давление будет достаточно серьезное», – отметил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Ранее стало известно, что палата представителей Конгресса США одобрила возможность введения санкций против суверенного долга России из-за приписываемого Москве вмешательства в американские выборы. Соответствующая поправка к проекту бюджета Пентагона на 2020-й финансовый год была предложена конгрессменами-демократами Брэдом Шерманом и Максин Уотерс.

Изначально предложение ограничить сделки с российским госдолгом содержалось в проекте санкций против России, но профильный законопроект не прошел, напомнил Абзалов.

На фоне санкционной кампании фоне значительная часть инвесторов стала терять интерес к российскому госдолгу, отметил Абзалов. «Понятно, что ограничения касаются нового госдолга, на старый он распространяться не будет. Обычно давление на бумаги сопровождается и давлением на национальную валюту. Это не самое жесткое предложение среди тех, которые обсуждались. Но инвесторы будут реагировать на это достаточно болезненно», – добавил экономист.

По его словам, на Центробанк России будет также оказываться давление, регулятору нужно будет как-то работать со ставкой.

«Когда происходит падение нацвалюты, ЦБ, как правило, начинает этим заниматься. Уже наметился процесс по снижению ставки, а от нее зависит и стоимость кредитов в том числе. Решение США может привести к тому, что запланированное снижение ставки в этом году окажется под вопросом. Также необходимо будет модернизировать программу внешних заимствований. Внешнеторговая деятельность особо не пострадает, но работать с облигациями нерезидентам будет сложнее», – заключил Абзалов.

21 июня группа демократов внесла в Конгресс США законопроект о новых санкциях против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России.

Что касается одобренных сейчас санкций против российского госдолга, то одни из соавторов поправок конгрессмен Шерман заявил: «Эта поправка подразумевает настоящие, серьезные санкции против российского государства и предусматривает, что ни один гражданин США не сможет совершать новые сделки с российским суверенным долгом». Конгрессу «нужен серьезный механизм, чтобы наказать Россию за то, что она сделала с нашими предыдущими выборами, и сдерживать ее от вмешательства в будущие выборы», заявил автор санкционных поправок.

К слову, Уотерс получила известность в России, благодаря разговору с пранкерами Лексусом и Вованом – парламентарий всерьез восприняла розыгрыш телефонных шутников, рассказавших, что русские хакеры вмешались в избирательную систему вымышленной страны Лимпопо.

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