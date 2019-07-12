Кремль отреагировал на планы США ввести санкции против госдолга России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно наблюдает за обсуждением возможных санкций США относительно госдолга России, но обращает внимание на то, что проект закона должен пройти еще много стадий.

«Во-первых, давайте не будем забегать вперед. Еще что-то должно произойти с этим законопроектом: он должен пройти по, скажем так, юридической лестнице необходимой, он должен быть подписан президентом США перед тем, как вступить в силу. Поэтому давайте пока не будем говорить пустых слов. Мы, безусловно, внимательно наблюдаем за подобными процессами», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о последствиях возможного введения санкций США на госдолг России и обсуждает ли это российское руководство.

Напомним, палата представителей Конгресса США одобрила возможность введения ограничительных мер против суверенного долга России из-за приписываемого Москве вмешательства в американские выборы.

Экономист Дмитрий Абзалов отметил, что США стремятся ударить по рублю и экономике в целом, а также поддерживать давление на Москву.

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