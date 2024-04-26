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Французский композитор и пианист Николя Челоро стал гражданином России
Композитор и пианист из Франции Николя Челоро получил гражданство России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, известный композитор и пианист из Франции Николя Челоро стал новым гражданином России, где уже более года проживает с супругой, передает ТАСС.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин пообещал, что власти будут стараться упростить получение гражданства России для тех, кто хочет и достоин стать россиянами.