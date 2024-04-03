Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.2 комментария
Мишустин: Получение гражданства должно быть проще для достойных стать россиянами
Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал, что власти будут стараться упростить получение гражданства РФ для тех, кто хочет и достоин стать россиянами.
Премьер, выступая с отчетом в Госдуме, подчеркнул, что для тех, кто достоин и хочет стать россиянином, нужно сделать все для упрощения этой процедуры, передает ТАСС.
Ранее глава СК Александр Бастрыкин заявил, что мигрантов, получивших российский паспорт, нужно привлекать к участию в специальной военной операции на Украине, а за отказ – лишать гражданства России.
Напомним, Александр Сомряков, приговоренный в июле 2023 года к шести годам колонии за распространение ложной информации о действиях ВС России, был лишен приобретенного им российского гражданства.