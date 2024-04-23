США пригрозили банкам Китая отключением от доллара

WSJ: США могут ввести санкции против банков Китая за торговлю с Россией

Tекст: Ольга Никитина

Ограничения могут затронуть те финансовые учреждения, которые, как полагают в США, помогают осуществлять экспорт товаров двойного назначения в РФ. Целью санкций станет отключение этих банков от долларовой системы, что ограничит их возможности на мировом рынке, передает ТАСС содержание публикации WSJ.

Такие меры могут быть предприняты, если дипломатические усилия по убеждению Китая отказаться от торговли с Россией чувствительными товарами не принесут результатов. По данным издания, американские чиновники на частных встречах и телефонных переговорах в последнее время «усилили давление на Пекин», предупреждая о готовности Вашингтона ввести рестрикции против китайских банков.

Однако, как отмечает газета, подобные усилия «приводили к кратковременным результатам». Некоторые китайские банки, как утверждает издание, действительно отказывались от участия в торговле с РФ, но на их место затем приходили «малоизвестные региональные» учреждения, которые «меньше работают с долларом и, следовательно, меньше опасаются санкций со стороны США». В связи с этим, по словам неназванного американского чиновника, США пытаются убедить страны Европы также оказать давление на Китай, поскольку, по мнению США, Европа имеет большее дипломатическое влияние на Пекин.

Ранее США заявили, что хотят создать как можно более широкую коалицию, чтобы повлиять на экономическую политику Китая.