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    Россия приготовила ответ Западу на изъятие активов в пользу Киева
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    Андрей Полонский Андрей Полонский Придет победа, и мы увидим себя другими

    Экзистенциальный характер нынешнего противостояния выражается не только во фронтовых новостях, в работе на победу, сострадании, боли и скорби. Он выражается и в повседневной жизни России за границами больших городов, такой, как она есть, где до сих пор живет большинство русских людей.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Новый пакет помощи может стать мягким выходом США из конфликта на Украине

    После выборов новый президент США – кто бы им ни стал – может справедливо заявить: мол, мы дали Украине все карты в руки. Можете победить – побеждайте, не можете – договаривайтесь. Не сделали этого? Это уже не наши заботы.

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Запад толкает Украину на последнюю битву

    Масштабное поражение украинской армии и стоящего за ней западного политикума и ВПК будет наглядной демонстрацией окончания доминирования Запада и станет важным фактором в изменении геополитического мироустройства.

    15 комментариев
    23 апреля 2024, 11:11 • Новости дня

    США пригрозили банкам Китая отключением от доллара

    WSJ: США могут ввести санкции против банков Китая за торговлю с Россией

    Tекст: Ольга Никитина

    США могут ввести санкции против китайских банков, которые содействуют торговле КНР с Россией, сообщили источники The Wall Street Journal.

    Ограничения могут затронуть те финансовые учреждения, которые, как полагают в США, помогают осуществлять экспорт товаров двойного назначения в РФ. Целью санкций станет отключение этих банков от долларовой системы, что ограничит их возможности на мировом рынке, передает ТАСС содержание публикации WSJ.

    Такие меры могут быть предприняты, если дипломатические усилия по убеждению Китая отказаться от торговли с Россией чувствительными товарами не принесут результатов. По данным издания, американские чиновники на частных встречах и телефонных переговорах в последнее время «усилили давление на Пекин», предупреждая о готовности Вашингтона ввести рестрикции против китайских банков.

    Однако, как отмечает газета, подобные усилия «приводили к кратковременным результатам». Некоторые китайские банки, как утверждает издание, действительно отказывались от участия в торговле с РФ, но на их место затем приходили «малоизвестные региональные» учреждения, которые «меньше работают с долларом и, следовательно, меньше опасаются санкций со стороны США». В связи с этим, по словам неназванного американского чиновника, США пытаются убедить страны Европы также оказать давление на Китай, поскольку, по мнению США, Европа имеет большее дипломатическое влияние на Пекин.

    Ранее США заявили, что хотят создать как можно более широкую коалицию, чтобы повлиять на экономическую политику Китая.

    20 апреля 2024, 21:19 • Новости дня
    В Кремле заявили о готовности ответить на закон США о конфискации активов России
    В Кремле заявили о готовности ответить на закон США о конфискации активов России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    США ответят за решение конфисковать собственность России, Москва будет принимать меры, отвечающие ее интересам без ограничения по времени, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Конечно же, если это действительно так, то Америке придется за это ответить. И здесь вряд ли будут какие-то временные ограничения. И делать мы это будем так, как это будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам», – сказал Песков.

    По словам Пескова, решение о конфискации активов России негативно отразится на имидже Штатов и отпугнет инвесторов в эту страну, передает ТАСС.

    «В любом случае если действительно речь идет о конфискации наших активов, это нанесет непоправимый ущерб имиджу Соединенных Штатов Америки, это вынудит многих инвесторов в эту страну спасать свои средства, ибо непоколебимость частной собственности будет нарушена, тем более государственной собственности»», – добавил представитель Кремля. 

    Принятый в США закон приведет к еще большему числу жертв среди украинцев по вине киевского режима, подчеркнул он.

    «Это решение обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину», – сказал Песков.

    Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила закон о конфискации замороженных активов России.

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    20 апреля 2024, 15:26 • Новости дня
    В США назвали представляющий серьезную угрозу для Запада российский самолет

    NI: Российский бомбардировщик Ту-160М2 вызывает серьезные опасения западных стран

    В США назвали представляющий серьезную угрозу для Запада российский самолет
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Новые российские модернизированные Ту-160М2, известные как «Белые лебеди», обладают мощным наступательным потенциалом, опережают аналоги США и представляют серьезную угрозу для Запада, пишет The National Interest.

    В издании отметили новые «Белые лебеди» смогут запускать гиперзвуковые ракеты и нести шесть различных типов вооружений, в том числе, ядерную Х-102. Автор статьи добавил, что для того, чтобы противостоять российскому самому грозному в мире российскому бомбардировщику, нужно обновить его американские аналоги, передает РИА «Новости».

    При это эксперты сомневаются, что в ближайшее время американские ВВС смогут модернизировать свои самолеты, поэтому русские получат ключевое преимущество перед Западом.

    «Белый лебедь» – самый габаритный, самый тяжелый, самый быстрый и мощнейший сверхзвуковой бомбардировщик в мире. Ту-160 может нести до 12 крылатых ракет. В частности, применяются Х-15, до того – Х-45 и Х-55.

    Сейчас его оснащают и ракетами Х-101. В ядерном исполнении ее индекс Х-102. Она способна поражать цели на дальности до 5500 км. Кроме того, в составе вооружения могут быть авиабомбы и мины. В 2023 году Ту-160 стали вооружать ракетами Х-БД, способными уничтожать цели на дальности свыше 6 500 км.

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    20 апреля 2024, 20:42 • Новости дня
    Палата представителей США одобрила конфискацию активов России в пользу Киева

    Палата представителей США одобрила закон о конфискации активов России в пользу Киева

    Палата представителей США одобрила конфискацию активов России в пользу Киева
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Палата представителей конгресса США проголосовала за принятие закона, включающего положение о конфискации активов России в пользу Украины.

    За законопроект проголосовали 360 конгрессменов, еще 58 высказались против, передает РИА «Новости».

    Сейчас документ направляется в сенат для рассмотрения. Законопроект содержит положения о конфискации активов России, включая «запрет на разморозку суверенных российских активов» и «использование активов для восстановления Украины».

    Ранее в МИД России посягательство Запада на российские активы назвали воровством.


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    23 апреля 2024, 08:53 • Новости дня
    Россия приготовила ответ Западу на изъятие активов в пользу Киева

    Матвиенко: У России заготовлен ответ Западу на изъятие активов в пользу Киева

    Россия приготовила ответ Западу на изъятие активов в пользу Киева
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия заготовила ответ на изъятие замороженных активов в пользу киевского режима, законодатели примут его незамедлительно, если Запад решится на такой шаг, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Матвиенко заявила РИА «Новости», что в результате «европейцы потеряют больше, чем мы». Спикер верхней палаты парламента отметила, что на Западе боятся такого ответа, особенно на фоне их разрушающейся экономики.

    «Сегодня мы, а завтра вы», – напомнила Матвиенко слова президента Владимира Путина, адресованные европейцам.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что США хотят конфисковать и передать Украине замороженные российские активы, потому что так их будет проще украсть.

    В Кремле ранее также предупреждали, что Россия ответит на незаконную инициативу США об изъятии российских активов.

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    22 апреля 2024, 08:37 • Новости дня
    Володин сделал три вывода на основе принятого в США решения об активах России
    Володин сделал три вывода на основе принятого в США решения об активах России
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На основе принятого парламентом США решения о замороженных активах России можно сделать три вывода, ими поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Во-первых, США пошли на откровенную кражу, их решение является неправовым, написал он в Telegram.

    По мнению Володина, такой шаг подорвет доверие к США других государств, бизнеса и частных инвесторов. Закон разрушает принцип неприкосновенности собственности, на котором базируется вся мировая финансовая система. Также спикер ГД отметил ущерб, который будет нанесен мировому праву.

    «У нашей страны теперь есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам», – подчеркнул он.

    Во-вторых, в США находится только 5-6 млрд долларов России из заблокированных по всему миру 280 млрд долларов. Основная часть активов (210 млрд евро) заморожена в Евросоюзе.

    США приняли закон о конфискации активов, чтобы вынудить ЕС пойти на аналогичный шаг, который разрушительно скажется на европейской экономике.

    В-третьих, принятие закона указывает на то, что Вашингтон уже не верит в победу Украины, поэтому готов давать деньги только в кредит, который Киеву придется возвращать, либо не свои, когда речь идет о передаче российских активов.

    Напомним, 20 апреля палата представителей конгресса США проголосовала за принятие закона, включающего положение о конфискации активов России в пользу Украины.

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    23 апреля 2024, 06:57 • Новости дня
    Такер Карлсон объяснил желание США конфисковать активы России

    Такер Карлсон обвинил правящий класс США в намерении украсть замороженные российские активы

    Такер Карлсон объяснил желание США конфисковать активы России
    @ EPA/TACC

    Tекст: Антон Антонов

    США хотят конфисковать и передать Украине замороженные российские активы, потому что так их будет проще украсть, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    Карлсон сказал, что соответствующий законопроект дает Белому дому возможность перевести активы «в специальный фонд для Украины». «Это будет 8 млрд долларов, которые правительство США только что украло у российских граждан без суда», – приводит его слова ТАСС.

    Как заявил Карлсон, указанные средства США хотят перевести на Украину, поскольку американскому «правящему классу гораздо легче воровать, когда они находятся в офшорах».

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на незаконную инициативу США об изъятии российских активов.

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    20 апреля 2024, 21:50 • Новости дня
    Захарова назвала выделение военной помощи Украине прямым спонсированием терроризма
    Захарова назвала выделение военной помощи Украине прямым спонсированием терроризма
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Выделение США военной помощи Украине является прямым спонсированием террористической деятельности, заявила представитель МИД Мария Захарова.

    По словам дипломата, решение о выделении помощи Киеву, Израилю и Тайваню лишь усугубит мировые кризисные явления

    В своем Telegram-канале выделение помощи Тайваню Захарова назвала «вмешательством во внутренние дела Китая», а Израилю – прямой дорогой к эскалации конфликта в регионе.

    Ранее палата представителей США одобрила закон об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню.


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    22 апреля 2024, 03:27 • Новости дня
    Симоньян назвала истинных правителей США

    Симоньян заявила о правлении в США «конгломерата жирных котов»

    Симоньян назвала истинных правителей США
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенными Штатами управляют не президент и Конгресс США, а «конгломерат жирных котов», заявила главред медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян.

    Симоньян заявила, что один из ее любимых персонажей американской истории генерал Смедли Батлер в книге «Война – это рэкет» объяснил, почему «война не закончится», если это будет зависеть от США, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».

    По ее словам, США «управляет конгломерат жирных котов», для которых война всегда была и будет «супервыгодна». Она привела слова генерала о том, что на службе тот «помог изнасиловать полдюжины Центрально-Американских государств», но в результате осознал, что «защищал интересы жирных котов», а не страны, «был рэкетиром и гангстером».

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что на Украине можно наблюдать излюбленную колониальную политику США: большая часть выделяемых Киеву средств остается в ВПК США, а Украину «обкладывают долгами», она должна воевать до последнего украинца.

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    22 апреля 2024, 09:45 • Новости дня
    ЕС собрался запретить импорт СПГ из России
    ЕС собрался запретить импорт СПГ из России
    @ Сергей Красноухов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что страны Евросоюза намерены включить в 14-й пакет антироссийских санкций запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ).

    По его словам, принятие этого пакета станет одним из самых важных шагов против России, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее о том, что Европа только усилила свою зависимость от российского СПГ за год, и анализировала, почему это произошло.

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    22 апреля 2024, 23:46 • Новости дня
    Госдеп обвинил власти Украины в нарушении прав человека

    Госдепартамент США признал многочисленные нарушения прав человека со стороны официальных лиц на Украине

    Госдеп обвинил власти Украины в нарушении прав человека
    @ Oleksandr Rupeta/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине зафиксированы многочисленные серьезные нарушения прав человека с участием украинских официальных лиц, заявил Госдеп США.

    В докладе госдепартамента о ситуации с правами человека в мире по состоянию на конец 2023 года говорится, что получены «достоверные сообщения» о похищениях, пытках, жестоком, бесчеловечном и унижающем достоинство обращении, угрожающих жизни условиях содержания в тюрьмах на Украине, передает РИА «Новости».

    Кроме того, имели место случаи произвольных арестов и задержаний, проблемы с независимостью судебной системы, ограничения свободы выражения, в том числе, журналистов. Также подчеркивается «серьезная коррупция в правительстве».

    Указывается на «серьезное вмешательство в свободу мирных собраний и объединений, ограничения свободы передвижения». На Украине выявлено широкомасштабное гендерное насилие, систематические ограничения свободы объединений работников, «наихудшие» формы детского труда.

    Как заявил Госдеп, часть проблем связана с режимом военного положения. Вашингтон считает, что украинские власти зачастую не давали адекватный ответ на ситуацию для установления личности виновных чиновников и привлечения их к ответственности.

    Кроме того, Госдеп заявил, что Россия также допускала нарушения прав человека в рамках конфликта на Украине.

    В марте в ООН опубликовали доклад, в котором признается, что власти Украины пытают людей, подозреваемых ими в сотрудничестве с Россией.

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    20 апреля 2024, 20:59 • Новости дня
    Палата представителей США одобрила помощь Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Закон об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России, а также введение дополнительных санкций в отношении Китая одобрила Палата представителей Конгресса США.

    Итоговое голосование прошло в субботу. Инициативу выделения дополнительных средств из федерального бюджета США на военные нужды Украины, Израиля и Тайваня выдвинул спикер Палаты Майк Джонсон, передает ТАСС.

    Теперь законопроект поступит на рассмотрение Сената Конгресса. Затем он будет подписан Байденом и обретет силу закона.


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    22 апреля 2024, 12:38 • Новости дня
    Bloomberg оценил влияние новой помощи Украине от США на ход конфликта

    Bloomberg: Новая помощь Украине от США едва ли может переломить ход конфликта

    Bloomberg оценил влияние новой помощи Украине от США на ход конфликта
    @ Kostiantyn Liberov/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Bloomberg полагает, что новый пакет военной помощи Украине, одобренный Палатой представителей Конгресса США, не позволит Киеву коренным образом изменить обстановку на поле боя.

    Новая помощь стала для ВСУ «спасательным кругом», но «сама по себе ситуация на поле боя не изменится», передает ТАСС выводы агентства.

    По мнению научного сотрудника украинского Национального института стратегических исследований Николая Белескова, Киеву потребуются дополнительные поставки американского вооружения, если он рассчитывает на нечто большее, чем просто замедлить темпы наступления российских войск.

    Однако выделение еще одного пакета помощи Украине в 2025 году или позже станет «непростой задачей» для США из-за противодействия республиканцев в Конгрессе, полагает специалист.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что президент США Джо Байден пытается затянуть конфликт на Украине до выборов главы американского государства, чтобы сохранить власть.

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    20 апреля 2024, 18:11 • Новости дня
    Илон Маск назвал «абсолютной катастрофой» снижение рождаемости в США

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в своем Twitter-аккаунте назвал «абсолютной катастрофой» для США резкое снижение доли молодых американцев с детьми за последние 30 лет.

    Маск отреагировал на публикацию в социальной сети X, где было указано, что если в 1993 году доля американцев в возрасте от 30 до 34 лет, у которых был хотя бы один ребенок, составляла 60%, то в настоящее время их уровень оценивается только в 27%, передает РИА «Новости».

    В публикации также говорилось, что, согласно результатам исследования Pew Research Center, если в 1993 году 63% американцев от 30 до 34 лет были женаты или замужем, то теперь их доля снизилась до 51%.

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    20 апреля 2024, 21:37 • Новости дня
    Байден призвал Сенат США скорее одобрить помощь Киеву

    Tекст: Кристина Цыцура

    Сенат Конгресса США должен в ближайшее время одобрить законопроекты с военной помощью Киеву, чтобы скорее направить Киеву вооружение, говорится в письме президента Джо Байдена.

    В нем он поблагодарил спикера нижней палаты республиканца Майка Джонсона и законодателей в Палате представителей, которые проголосовали за выделение помощи Украине, передает ТАСС.

    «Я призываю Сенат скорее отправить этот пакет на мой стол, чтобы я подписал его и мы могли немедленно отправить оружие и технику на Украину», – говорится в письме Байдена.

    Ранее палата представителей США одобрила выделение помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискацию активов России в пользу Киева.


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    20 апреля 2024, 18:41 • Новости дня
    В США начали рассмотрение проекта помощи Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Палата представителей США начала рассматривать перечень законопроектов о выделении дополнительной помощи Киеву, Израилю и Тайваню, а также обсудит ужесточение санкций против России и Ирана.

    Заседание началось в 9.00 по местному времени. Начали с санкций против России Ирана, также обсуждалась конфискация российских активов, включая запрет на их разморозку, полномочия по обеспечению компенсации Киеву с использованием этих средств, передает РИА «Новости».

    Также конгрессмены рассмотрят проект о финансировании Украины, который содержит около 130 дополнений. После этого палата представителей рассмотрит документ о помощи Израилю. Голосование по всем проектам запланировано с 13:00 до 13:30 по местному времени.


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