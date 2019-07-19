Дания дала разрешение на строительство норвежского газопровода

Дания выдала разрешение на прокладку норвежского газопровода Baltic Pipe по доставке природного газа в Польшу.

Агентство по охране окружающей среды Дании выдало перое разрешение на строительство выхода газопровода на сушу на восточном побережье Дании, передает ТАСС.

Теперь для строительства газопровода потребуется получить одобрение от властей Дании на строительство морского участка в водах страны.

Проект Baltic Pipe должен связать Норвегию, Данию и Польшу. Норвежский газ сначала пройдет по дну Северного моря до Дании, затем из Дании по дну Балтийского моря в Польшу.

Польша рассматривает его как альтернативу российскому газу наравне со сжиженным природным газом, закупаемым в США. В Варшаве заявили, что страна стремится найти замену поставкам газа из России до 2022 года.

Проект Baltic Pipe, инициированный 20 лет назад, получил продвижение после одобрения в январе нового гранта ЕС в 215 млн евро. Завершить строительство власти Польши намерены к 1 октября 2022 года.

Напомним, в Газпроме рассчитывают получить согласование по заявке о прокладке «Северного потока – 2» к октябрю 2019 года. В компании сообщали, что в случае, если Дания откажется проводить «Северный поток – 2», протяженность трубопровода может вырасти на 34 километра.

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