Эрдоган оценит целесообразность закупки Су-35

Пока преждевременно говорить о закупке Турцией российских истребителей Су-35, это предложение должен оценить президент страны Тайип Эрдоган, сообщил турецкий военный источник.

«Говорить о покупке Турцией российских истребителей Су-35 пока преждевременно. Оценку по такой важной теме сделает наш уважаемый президент. Он же выступит с соответствующим заявлением», – сказал собеседник РИА «Новости».

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил о готовности поставить Турции новейшие истребители Су-35.

В среду в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что закупка Турцией российских комплексов С-400 делает невозможным дальнейшее участие Анкары в программе F-35, а также «будет иметь пагубные последствия» для взаимодействия Турции с НАТО.