Россия предложила Турции альтернативу американским F-35

Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов заявил о готовности поставить Турции новейшие истребители Су-35, если Анкара этого захочет.

«Если наши турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35», – передает РИА «Новости» слова Чемезова.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как США пересаживают Турцию на российские истребители.

Тем временем минобороны Турции сообщило в четверг о прибытии на авиабазу Мюртед под Анкарой 15-го самолета с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

«Доставка элементов С-400 продолжается в запланированном режиме», – говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

Поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. Газета ВЗГЛЯД писала, что для этого потребовалась особая срочность, поэтому вместо морского транспорта были выбраны самолеты Ан-124 «Руслан».

Президент Турции Эрдоган назвал С-400 самой сильной оборонной системой в мире, при этом глава МИД отметил безопасность С-400 для НАТО.

Газета ВЗГЛЯД писала, какую геополитическую выгоду принесут С-400 Турции.

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