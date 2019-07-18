Захарова указала на проблему в идее Зеленского раздать паспорта этническим украинцам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инициативу президента Украины Владимира Зеленского об упрощении предоставления украинского гражданства этническим украинцам.

«Почему-то не написали, как будут определять «этнического украинца». Сразу множество вопросов возникает. По папе, по маме, по фамилии? Может, на эмоциональном уровне, как у [экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской области Украины Михаила] Саакашвили? Нужна процедура, одним словом», – отметила Захарова на своей странице в Facebook.

Напомним, Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства, как второго, для этнических украинцев из дружественных стран.

Телеведущий Владимир Соловьев обратил внимание, что Зеленский не просчитал все связанные с этой идеей риски.

В Кремле подчеркнули, что идея упростить выдачу паспортов этническим украинцам является внутренним делом Украины.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД