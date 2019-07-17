Дано объяснение победе эстонских ополченцев над британским спецназом

«Советская подготовка, знакомая местность и отсутствие у британцев опыта реальных конфликтов – вот три причины такого исхода учений в Эстонии», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя поражение элитного королевского спецназа Британии, действовавшего при поддержке вертолетов, кораблей и танков от эстонских ополченцев.

«Во-первых, я думаю, у эстонцев еще сохранилась советская боевая подготовка. Там офицеров, которые прошли советскую армию, до сих пор предостаточно. Во-вторых, они лучше знают театр учебных боевых действий, на котором произошло данное событие. В-третьих, британцы давно не принимали участие в реальных военных конфликтах. Исходя из этого комплекса факторов, «победа» эстонского ополчения над британским спецназом в целом не удивляет», – пояснил капитан первого ранга запаса, первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, учения морской пехоты ВМС Великобритании в Эстонии закончились конфузом: местные ополченцы смогли одержать победу над элитным королевским спецназом, который поддерживали вертолеты, корабли и танки.

«Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев», – сообщила пресс-служба британского флота.

Результаты, оглашенные специальными арбитрами, разочаровали руководство британских коммандос, которое заявило, что в учениях была зафиксирована боевая ничья.

В то же время генерал-полковник, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов считает, что проведение подобных учений имело пропагандистский характер.

«Скорее всего, здесь имеет место пропагандистская кампания. Все это происходит у границ России, и нужно убедить эстонское общество, что бойцы местного ополчения готовы противостоять так называемой русской угрозе», – сказал Ивашов газете ВЗГЛЯД.

К тому же речь идет об условной победе, напомнил эксперт.



«Кого послали в Эстонию британцы? Вряд ли лучшие подразделения морской пехоты, скорее всего, туда были отправлены новобранцы для тренировки в необычной обстановке. Это всего лишь дежурное мероприятие», – констатировал собеседник.

«Кроме того, британские вооруженные силы сегодня не столь боеспособны, как были, например, во времена холодной войны. Британия сокращает свои вооруженные силы. Мы видим, что происходит внутри страны, я имею в виду выход из Евросоюза, Брексит, – подчеркнул Леонид Ивашов. – В этой связи не нужно сбрасывать со счетов и то, что это поражение британского спецназа может быть некоей демонстрацией, предпринятой Министерством обороны и командованием вооруженных сил Британии, чтобы показать, что «вот вы не финансируете, вот вы сокращаете численность вооруженных сил, и Британия проигрывает уже даже ополчению Эстонии». Думаю, в любом случае результат учений – это игра, в которой замешан политический момент».

Напомним, ранее британские моряки-наркоманы сорвали погоню за подлодками ВМФ России.