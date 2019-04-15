Британские моряки-наркоманы сорвали погоню за подлодками ВМФ России

Семеро моряков с атомной подлодки ВМС Великобритании Talent сорвали операцию по отслеживанию российских субмарин в Северном море, так как попались на употреблении кокаина, сообщают СМИ.

Субмарина прибыла в Девонпорт, где экипаж должен был подготовиться к «секретной» миссии, но выход Talent в море пришлось отложить, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Моряки с Talent посетили вечеринку, после которой не прошли тест на наркотики. Их передали военной полиции.

По информации Daily Mail, задержка «секретной миссии» связана с тем, что субмарине нужен полноценный экипаж.