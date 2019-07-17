Эстонские ополченцы разгромили британский морской спецназ

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Кипрский газ угрожает позициям Газпрома в Турции

Турция активно взялась за поиски газа на шельфе КипраФото: Umit Bektas/Reuters
В Восточном Средиземноморье разгорелась настоящая борьба между Турцией и ЕС за шельф Кипра. Анкара впервые начала активно искать там природный газ. ЕС ответил санкциями, которые Турция не восприняла всерьез и готова продолжать геолого-разведочные работы. Для России это плохая новость – наличие у Турции крупных запасов газа ударит по российскому экспорту. Подробности...
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Мертвые души не пустили в Мосгордуму

В Мосгордуму с «мертвыми душами» не по путиФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Ряд московских оппозиционеров оказались не допущены к намеченным на осень выборам в Мосгордуму. У них найден брак в подписных листах, в том числе из-за «мертвых душ». В избирательной комиссии даже объявили минуту молчания по своей умершей коллеге, чьи данные оказались среди подписей. В то же время не подтвердились заявления исключенных из гонки кандидатов об отбраковке реальных подписей, отданных за них избирателями. Подробности...
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У русских хотят отнять статус первооткрывателей Антарктиды

Миссия шлюпов «Восток» и «Мирный» была щедро профинансирована императором Александром IФото: РИА Новости
Ровно 200 лет назад стартовала первая русская атлантическая экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева, по итогам которой была открыта Антарктида. Впоследствии подвиг российского флота стали принижать, в том числе в самой России, и до сих пор вопрос русского первенства в обнаружении самого южного континента не решен в нашу пользу. Но почему? Кто именно хочет отобрать у нас лавры первооткрывателей? Подробности...
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Потомок русского барона возглавила Европу

Урсула фон дер Ляйен после объявления итогов голосованияФото: Vincent Kessler/Reuters
Европейское правительство впервые возглавила немка. Но избрание бывшего министра обороны ФРГ символично не только потому, что она представляет главную страну Евросоюза. Сама персона Урсулы фон дер Ляйен, ее происхождение и биография олицетворяют собой общеевропейские амбиции германской элиты. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Дяденьки, дайте денег на свободу слова

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Миф о том, что в России нет свободы слова, а на Западе – говори, что хочешь, уже давно именно миф. Такая цензура, какая есть в любой стране победившей демократии, русским даже не снилась. Вернее, снилась, но очень давно. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Почему они нападают на Церковь

Сергей Худиев, публицист, богослов
Русская церковь вызывает враждебность не только как русская, но и именно как церковь. Так сложилось не потому, что Церковь этого как-то добивалась, а просто потому, что она остается сама собой. Подробности...
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Президентам Литвы и Латвии придется развернуться к России

Сергей Перепелица, политический обозреватель
В Литве и Латвии вступили в должности новые президенты. Эти страны не важны России ни экономически, ни политически, но все же интересно – попытаются ли они выстроить с нами нормальные отношения. Сосед, Эстония, уже пытается. Подробности...
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      Верховная рада VIII созыва запомнилась драками, хамством и просмотром порно

      В пятницу прошло последнее пленарное заседание Верховной рады VIII созыва. В нынешнем составе парламент работал с октября 2014 года. За это время там произошло много курьезных случаев, например когда в декабре 2015 года премьер-министру Яценюку подарили букет роз и попытались силой унести на руках с трибуны
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      Возле ТЭЦ в Мытищах тушили крупный пожар на газопроводе

      Серьезный пожар произошел в районе ТЭЦ «Северная» в Мытищах. Загорелся газопровод «Мосгаза», в результате в небо поднялся столб огня высотой до 50 метров. Факельное горение напугало местных жителей, однако в МЧС утверждают, что опасности для них нет. Пострадали 12 человек
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      Заседание Священного Синода РПЦ впервые прошло на Валааме

      Впервые в истории русской церкви заседание Священного синода прошло в Спасо-Преображенском монастыре на острове Валаам. «Все больше и больше паломников будут посещать это святое место», – сказал патриарх Кирилл, открывая заседание
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              Эстонские ополченцы разгромили британский морской спецназ

                 17 июля 2019, 11:57
              Фото: Scanpix/Claus Fisker/Reuters
              Текст: Наталья Ануфриева

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              Учения морской пехоты ВМС Великобритании в Эстонии закончились конфузом: местные ополченцы смогли одержать победу над элитным королевским спецназом, который поддерживали вертолеты, корабли и танки.

              Маневры по «освобождению» самого большого в Рижском заливе острова Сааремаа прошли в начале июля, сообщает «Российская газета».

              Роль «оккупантов» сыграли местные островитяне – ополченцы из Союза обороны Эстонии. С британской стороны были задействованы десантно-вертолетный корабль Albion и корабль поддержки Lyme Bay, пара вертолетов Wildcat и ударный Apache, а также танк Challenger II.

              Сначала учения шли по плану. Королевский флот предпринял несколько отвлекающих маневров, затем беспрепятственно высадил разведгруппы, которые скрытно наблюдали за эстонским ополчением.

              После высадились основные силы десанта. Они при поддержке с воздуха повели наступление на ключевые объекты, но проиграли сражение.

              «Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев», – сообщила пресс-служба британского флота.

              Так как маневры проводились по свободному сценарию, действия сторон оценивали специальные арбитры. В итоге, рассмотрев обстоятельства учебного боя, офицеры-наблюдатели сделали вывод, что эстонские ополченцы, несмотря на внезапность атаки, удержали позиции и смогли отбросить британцев.

              Результаты разочаровали руководство коммандос, которые заявили, что в битве при Сааремаа была боевая ничья.

              Ранее британские моряки-наркоманы сорвали погоню за подлодками ВМФ России.


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