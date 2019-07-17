Возможность выхода Британии из ЕС без сделки обвалила курс фунта стерлингов

На фоне растущих опасений о скором выходе Великобритании из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit курс британского фунта стерлингов достиг двухлетнего минимума по отношению к доллару, сообщила Financial Times.

Курс фунта к доллару во вторник упал на 0,9%, до 1,2399 – самого низкого уровня с апреля 2017 года. По отношению к евро британская национальная валюта потеряла 0,5%, опустившись до 1,1058, передает ТАСС.

Как ожидается, Brexit без сделки произойдет в случае прихода к власти фаворита избирательной гонки за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

В связи с этим издание обратило внимание на предложение политика отказаться от сохранения Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после выхода Великобритании из Евросоюза и наступления переходного периода.

По данным телеканала Sky News, Джонсон и его сторонники рассматривают возможность приостановки работы парламента Соединенного Королевства для реализации выхода Великобритании из ЕС без соглашения об условиях Brexit.

Согласно сведениям телеканала, для реализации этого плана планируется, чтобы королева Елизаветы II произнесла тронную речь в начале ноября, открыв новую парламентскую сессию тогда, когда страна уже покинет ЕС.

На прошлой неделе в Еврокомиссии заявили, что выход Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) без соглашения является главным риском для экономики ЕС.

Напомним, Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, но парламентарии отклонили проект соглашения с ЕС, заключенного Терезой Мэй. В итоге лидеры стран ЕС договорились перенести выход Британии из состава союза на 31 октября.

7 июня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ушла в отставку. Борису Джонсону предсказали убедительную победу в борьбе за пост премьера Британии.