Противникам Трампа удалось сделать, казалось бы, невозможное: расколоть сторонников президента США, используя для этого самого Трампа, его эгоизм, самовлюбленность, уверенность в своей непогрешимости и неумение проигрывать.2 комментария
Посольство предоставило квартиру арестованному в Париже россиянину Виноградову
Российский марафонец Егор Виноградов, ожидающий суда во Франции, проживает с семьей в квартире, которую предоставило российское посольство, сообщили в посольстве в Париже.
Виноградова задержали в столице Франции в декабре 2023 года по подозрению в причастности к киберпреступлениям, вымогательству и отмыванию денег. Позже французская полиция арестовала его супругу Елену, которая на тот момент находилась на пятом месяце беременности.
«Посольство предоставило квартиру, в которой они в настоящее время проживают вместе с родившейся в тюрьме дочерью, находясь под судебным контролем в ожидании суда», – приводит РИА «Новости» сообщение посольства.
В дипмиссии уточнили, что три старшие дочери Виноградова и его супруги сейчас находятся в Москве с родителями спортсмена. Посольство подчеркнуло, что поддерживает постоянный контакт с семьей российских граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году во Франции задержали также баскетболиста Даниила Касаткина. Его задержали по запросу США, где спортсмена подозревали в якобы соучастии в деятельности хакерской сети, атаковавшей американские компании и государственные учреждения. 8 января Касаткин был обменян на француза Лорана Винатье, ранее осужденного в России. Винатье признан в РФ иноагентом.