Посольство предоставило квартиру арестованному в Париже россиянину Виноградову

Tекст: Антон Антонов

Виноградова задержали в столице Франции в декабре 2023 года по подозрению в причастности к киберпреступлениям, вымогательству и отмыванию денег. Позже французская полиция арестовала его супругу Елену, которая на тот момент находилась на пятом месяце беременности.

«Посольство предоставило квартиру, в которой они в настоящее время проживают вместе с родившейся в тюрьме дочерью, находясь под судебным контролем в ожидании суда», – приводит РИА «Новости» сообщение посольства.

В дипмиссии уточнили, что три старшие дочери Виноградова и его супруги сейчас находятся в Москве с родителями спортсмена. Посольство подчеркнуло, что поддерживает постоянный контакт с семьей российских граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году во Франции задержали также баскетболиста Даниила Касаткина. Его задержали по запросу США, где спортсмена подозревали в якобы соучастии в деятельности хакерской сети, атаковавшей американские компании и государственные учреждения. 8 января Касаткин был обменян на француза Лорана Винатье, ранее осужденного в России. Винатье признан в РФ иноагентом.