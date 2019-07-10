ЕК назвала главный риск для экономики ЕС

Еврокомиссия считает, что выход Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) без соглашения остается главным риском для экономики ЕС.

«Brexit без сделки остается основным источником риска», – сказано в промежуточном летнем экономическом прогнозе Еврокомиссии, передает ТАСС.

Еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси заявлял, что любое отклонение от Brexit со сделкой окажет негативное влияние на экономику Евросоюза.

В прогнозе также сообщается об опасениях Еврокомиссии ухудшения финансовых условий в случае продолжения эскалации торговой напряженности и роста политической неопределенности.

«Любая дальнейшая эскалация торговой напряженности и рост политической неопределенности могут продлить текущий спад в мировой торговле и производстве и вызвать резкое изменение настроений в отношении глобального риска и быстрое ужесточение мировых финансовых условий», – отмечено в документе.

Напомним, Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, но депутаты отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого достигла премьер-министр Тереза Мэй.

В итоге лидеры стран ЕС договорились перенести выход Британии из состава союза на 31 октября, а накануне этого в ЕК заявили, что «выход без сделки вызовет перебои и нежелателен, но ЕС полностью готов к этому».

7 июня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ушла в отставку. Сейчас на ее пост претендуют два кандидата: экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон и нынешний министр иностранных дел Джереми Хант.

2 июля Хант выразил готовность провести Brexit без сделки с ЕС. Днем ранее Борис Джонсон призвал Великобританию своевременно выйти из ЕС.